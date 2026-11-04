Depuis plusieurs mois, la marque à la pomme renforce la protection des plus jeunes avec des outils de vérification d’âge plus poussés, qui bloquent déjà le téléchargement des applications 18+ dans plusieurs pays. En juin, elle a également présenté de nouvelles fonctions de contrôle parental. Elle va désormais plus loin, alors que la pression monte sur le secteur de l’intelligence artificielle (IA), sommé de mieux encadrer l’accès des mineurs à ses services.