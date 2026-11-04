Apple veut verrouiller l’accès des mineurs aux applis de rencontre et aux compagnons IA romantiques. Elles seront désormais classées 18+ sur l’App Store. Une décision qui est tout sauf anodine.
Depuis plusieurs mois, la marque à la pomme renforce la protection des plus jeunes avec des outils de vérification d’âge plus poussés, qui bloquent déjà le téléchargement des applications 18+ dans plusieurs pays. En juin, elle a également présenté de nouvelles fonctions de contrôle parental. Elle va désormais plus loin, alors que la pression monte sur le secteur de l’intelligence artificielle (IA), sommé de mieux encadrer l’accès des mineurs à ses services.
Deux nouvelles questions destinées aux développeurs
En effet, dès le 16 novembre, les développeurs devront répondre à deux nouvelles questions dans App Store Connect, leur plateforme de gestion. Apple voudra d’abord savoir si l’application permet de partager sa position réelle avec d’autres personnes, puis si elle propose des rencontres ou des relations, y compris avec un compagnon virtuel capable d’échanges sexuels ou romantiques.
Concrètement, si une application répond à l’affirmative à cette deuxième question, elle recevra automatiquement un âge minimum de 18 ans. La plateforme disparaîtra alors de l’App Store des comptes d’enfants sous contrôle parental. Et si un mineur la repère malgré tout, il devra prouver sa majorité à la firme de Cupertino pour la télécharger.
À noter que les grandes applis de rencontre limitent déjà leur accès aux adultes, le vrai changement concerne surtout les compagnons IA, comme Replika ou Character AI.
Des jeunes déjà très exposés
Car c’est un fait, les compagnons IA occupent déjà une place importante dans la vie des jeunes. Aux États-Unis, 72 % des adolescents de 13 à 17 ans ont déjà utilisé un compagnon IA, et 52 % s’en servent au moins quelques fois par mois, d’après une étude de l’ONG Common Sense Media. 34 % d’entre eux ont déjà été mis mal à l’aise face à ses réponses.
Une tendance qui inquiète les professionnels. Dans un avis de santé publié en juin 2025, l’American Psychological Association explique que les adolescents peinent à distinguer l’empathie simulée d’un chatbot d’une véritable compréhension humaine. Ainsi, des psychologues observent des jeunes nouer des relations malsaines, voire dangereuses, avec des agents conversationnels.
Les conséquences peuvent être dramatiques : en 2024, un jeune de 14 ans a mis fin à ses jours après de longues conversations avec une IA de Character AI, son rôle étant directement impliqué dans l'affaire. Dans ce contexte, plusieurs enquêtes ont été ouvertes outre-Atlantique, et ciblent spécifiquement les éditeurs d’IA, particulièrement sur la manière dont ils mesurent l’impact de leurs technologies sur les jeunes utilisateurs.
De son côté, Apple n’a pas précisé ce que risquent les applications qui n’auront pas répondu à temps ; elles ont jusqu'au 12 janvier 2027 pour s’exécuter.