Il y a maintenant une version de ChatGPT pour les ados

Ce mécanisme s'appuie sur l'outil de prédiction d'âge qu'OpenAI avait commencé à déployer plus tôt dans l'année. OpenAI ne détaille pas la méthode utilisée pour estimer l'âge, mais un profil repéré comme mineur bascule vers cette version, avec ou sans déclaration explicite. L'entreprise présente ce lancement comme la suite d'un travail engagé depuis plusieurs mois, avec notamment un Teen Safety Blueprint et une mise à jour du Model Spec dédiée aux moins de 18 ans. Il s'agit d'un document qui définit les règles de comportement du modèle. OpenAI formule quatre engagements pour encadrer ce travail :

Donner la priorité à la sécurité des adolescents.

Encourager le soutien de l'entourage réel

Traiter les adolescents comme tels plutôt que comme de simples adultes plus jeunes.

Rester transparent sur le comportement attendu du système.

ChatGPT va aussi être davantage pédagogique avec le Study Mode. Ce dernier ne donne pas directement la réponse à un exercice mais pose des questions intermédiaires pour amener l'élève à raisonner par étapes. Ce principe s'appuie sur des travaux montrant que chercher soi-même la réponse (rappel actif) favorise l'apprentissage, par rapport à une simple lecture passive de la solution. S'y ajoutent des rappels de devoirs "responsables", censés détecter un raccourci et rediriger vers le Study Mode, ainsi que des quiz, des visualisations de notions complexes, et des plages horaires d'étude que les parents ou les adolescents pourront configurer.

En parallèle, OpenAI annonce un partenariat avec CodeAI pour accompagner enseignants et élèves dans la compréhension du fonctionnement de l'IA, au-delà de son seul usage. L'entreprise cite deux projets menés par des adolescents avec ChatGPT : WiFind, un système de détection de survivants sous les décombres via les signaux Wi-Fi, développé par trois adolescents de Virginie, et Audemy, une plateforme de jeux éducatifs audio pour élèves aveugles créée par une adolescente du Texas, qui revendique 200 000 utilisateurs et une cinquantaine de jeux.