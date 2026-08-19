OpenAI déploie une version de ChatGPT dédiée aux 13-17 ans, avec des restrictions de contenu activées par défaut et de nouveaux outils pour les parents. L'entreprise y ajoute des outils d'apprentissage et un travail de transparence sur ses méthodes de protection des mineurs.
Oui, il y a maintenant une version de ChatGPT pour les ados. Cette édition s'active automatiquement lorsqu'un compte est identifié comme mineur, que ce soit par une déclaration d'âge entre 13 et 17 ans ou par estimation du système d'OpenAI.
Une activation basée sur l'âge, au service de l'apprentissage
Ce mécanisme s'appuie sur l'outil de prédiction d'âge qu'OpenAI avait commencé à déployer plus tôt dans l'année. OpenAI ne détaille pas la méthode utilisée pour estimer l'âge, mais un profil repéré comme mineur bascule vers cette version, avec ou sans déclaration explicite. L'entreprise présente ce lancement comme la suite d'un travail engagé depuis plusieurs mois, avec notamment un Teen Safety Blueprint et une mise à jour du Model Spec dédiée aux moins de 18 ans. Il s'agit d'un document qui définit les règles de comportement du modèle. OpenAI formule quatre engagements pour encadrer ce travail :
- Donner la priorité à la sécurité des adolescents.
- Encourager le soutien de l'entourage réel
- Traiter les adolescents comme tels plutôt que comme de simples adultes plus jeunes.
- Rester transparent sur le comportement attendu du système.
ChatGPT va aussi être davantage pédagogique avec le Study Mode. Ce dernier ne donne pas directement la réponse à un exercice mais pose des questions intermédiaires pour amener l'élève à raisonner par étapes. Ce principe s'appuie sur des travaux montrant que chercher soi-même la réponse (rappel actif) favorise l'apprentissage, par rapport à une simple lecture passive de la solution. S'y ajoutent des rappels de devoirs "responsables", censés détecter un raccourci et rediriger vers le Study Mode, ainsi que des quiz, des visualisations de notions complexes, et des plages horaires d'étude que les parents ou les adolescents pourront configurer.
En parallèle, OpenAI annonce un partenariat avec CodeAI pour accompagner enseignants et élèves dans la compréhension du fonctionnement de l'IA, au-delà de son seul usage. L'entreprise cite deux projets menés par des adolescents avec ChatGPT : WiFind, un système de détection de survivants sous les décombres via les signaux Wi-Fi, développé par trois adolescents de Virginie, et Audemy, une plateforme de jeux éducatifs audio pour élèves aveugles créée par une adolescente du Texas, qui revendique 200 000 utilisateurs et une cinquantaine de jeux.
Garde-fous par défaut et contrôle parental
Les protections par défaut visent à limiter l'exposition à des contenus jugés inadaptés au développement d'un mineur. Cela inclut l'automutilation, la violence, les troubles alimentaires, les activités dangereuses, ou des contenus sexuels explicites et choquants.
Le cadre de règles a aussi été retravaillé pour limiter la personnification du chatbot. Ici, l'idée est que l'adolescent puisse réellement faire la distinction entre un être humain et une IA. ChatGPT ne doit plus employer un vocabulaire romantique, encourager une dépendance affective, ni laisser entendre qu'il possède des émotions ou une conscience. Des repères visuels rappellent en permanence qu'il s'agit d'un outil et non d'un interlocuteur humain.
Ces ajustements prolongent les outils de contrôle parental introduits l'an dernier, qui permettaient déjà de lier un compte adolescent à celui d'un parent. Les parents peuvent désormais programmer des plages de silence, gérer certains réglages, et reçoivent des notifications limitées aux situations jugées à haut risque, avec un ajout spécifique aux troubles alimentaires. Au passage, le dispositif inclut aussi des rappels lors de l'envoi de photos jugées sensibles,
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