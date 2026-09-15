Autre nouveauté très attendue : la fonction Demander à Naviguer. Cette fonctionnalité permet aux parents d’exiger une approbation avant que leurs enfants n’accèdent à un nouveau site web dans Safari. Concrètement, une demande est envoyée au parent directement dans Messages, qui peut l’approuver ou la refuser, sur le même principe que le système « Demander à acheter » déjà utilisé pour les téléchargements d’applications. Si votre enfant veut se rendre sur un site web particulier pour ses études, ou pour se divertir, il devra avoir votre accord.

La sécurité des communications s’élargit également. Jusqu’ici centrée sur la détection de nudité dans les photos et vidéos échangées, elle bloque désormais aussi les images et vidéos sanglantes ou violentes dans les contenus partagés, y compris lors d’appels FaceTime en direct. Les visuels sont floutés dès réception et l’enfant est invité à consulter ses parents.