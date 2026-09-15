Avec la sortie d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Apple déploie une nouvelle suite d’outils de contrôle parental. Configuration simplifiée, autorisation de navigation, protection étendue contre la violence : voici ce qui change concrètement pour les parents.
Apple avait consacré dix minutes entières à ce sujet lors de la WWDC en juin, du jamais-vu pour une thématique de contrôle parental. La promesse se concrétise désormais : depuis le 14 septembre, ces nouveautés sont disponibles sur l’ensemble des appareils mis à jour. Voici les possibilités qui s’offrent désormais aux parents pour accompagner l’usage numérique de leurs enfants.
Une configuration simplifiée et une navigation mieux encadrée
Créer un compte Enfant reste la première étape indispensable, une démarche même devenue obligatoire en France lors de la première mise en service d’un appareil. Avec iOS 27 et iPadOS 27, l’Assistant réglages propose désormais des sélections prédéfinies d’apps pour faciliter cette configuration, souvent perçue comme fastidieuse. Un premier niveau, baptisé « apps essentielles », se limite à Téléphone, FaceTime, Messages, Plans, Boussole et Réglages. Un second niveau, plus permissif, ajoute Photos, Appareil photo, Notes et Fichiers. Il reste bien sûr possible d’autoriser n’importe quelle autre application au cas par cas, dès le départ ou plus tard.
Autre nouveauté très attendue : la fonction Demander à Naviguer. Cette fonctionnalité permet aux parents d’exiger une approbation avant que leurs enfants n’accèdent à un nouveau site web dans Safari. Concrètement, une demande est envoyée au parent directement dans Messages, qui peut l’approuver ou la refuser, sur le même principe que le système « Demander à acheter » déjà utilisé pour les téléchargements d’applications. Si votre enfant veut se rendre sur un site web particulier pour ses études, ou pour se divertir, il devra avoir votre accord.
La sécurité des communications s’élargit également. Jusqu’ici centrée sur la détection de nudité dans les photos et vidéos échangées, elle bloque désormais aussi les images et vidéos sanglantes ou violentes dans les contenus partagés, y compris lors d’appels FaceTime en direct. Les visuels sont floutés dès réception et l’enfant est invité à consulter ses parents.
Des plages horaires plus souples, à condition que tout le monde soit à jour
Le système Temps d’écran connaît lui aussi une refonte en profondeur avec les Limites de temps. Plutôt que d’imposer une restriction rigide application par application, les parents définissent désormais des budgets de temps par catégorie entière, comme les réseaux sociaux, le divertissement ou les jeux. Apple fournit des conseils de spécialistes adaptés à l’âge de l’enfant, élaborés avec l’aide d’experts en santé et sécurité en ligne, dont l’American Academy of Pediatrics, dont le Family Media Plan sert désormais de référence pour adapter ces recommandations. Ces repères restent un simple point de départ, ajustable à tout moment selon les besoins de chaque famille. L’interface de Temps d’écran, qui était devenue une usine à gaz assez difficile à pratiquer, a par ailleurs été repensée pour offrir une vue d’ensemble de l’utilisation en un coup d’œil, avec des commandes accessibles d’un seul toucher pour ajuster l’accès dans l’instant.
Un point mérite toutefois une attention particulière avant de se réjouir trop vite : pour bénéficier de la mise à jour Temps d’écran, tous les appareils d’un même groupe de Partage familial doivent être mis à jour vers iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Un iPhone à jour ne suffit donc pas si un iPad plus ancien de la famille, hérité par exemple d'un parent, reste bloqué sur une version antérieure faute de compatibilité.
Avant de configurer ces nouvelles protections, mieux vaut donc vérifier que tous les appareils utilisés par l’enfant, y compris les plus anciens, sont bien éligibles à la mise à jour. La disponibilité des fonctionnalités peut par ailleurs varier selon les zones géographiques, les langues et les modèles. Pour plus d’infos, Apple a d’ailleurs publié une page complète à l’attention des parents pour paramétrer dans le détail ces nouvelles fonctions.