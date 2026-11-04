Les escrocs connaissent le jargon de la maison. Ils prennent le ton pressé d’une urgence judiciaire et font parfois retentir une sirène deux-tons derrière eux pour rendre leur rôle crédible. « Tu peux me passer un gars aux fichiers ? Mon terminal est en croix », lance le faux collègue dans le scénario type d’une fiche d’alerte interne de la police. Sur l’écran du poste fixe, le policier voit le numéro d’un commissariat proche, d’une brigade de gendarmerie ou de la police municipale, et il a toutes les raisons de baisser la garde. Les escrocs appellent de préférence les fonctionnaires de nuit, plus vulnérables selon Le Parisien.

En une seule nuit, début septembre, près d’une cinquantaine de policiers des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et de grande couronne ont reçu ces appels. Dans les Hauts-de-Seine, un faux enquêteur de permanence a téléphoné deux fois à un agent en une heure et demie pour lui demander d’effacer une série d’immobilisations de véhicules. En Seine-Saint-Denis, un autre fonctionnaire a décroché son smartphone de service sécurisé, appelé NEO, et entendu un inconnu l’appeler par son nom puis se présenter sous l’identité d’un collègue du département. La plupart de ces tentatives ont échoué, parfois in extremis, grâce aux protections informatiques de l’administration.

Le 12 octobre, le cabinet du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a cosigné un premier télégramme sur le sujet. Selon ce texte, les escrocs veulent avant tout faire lever des immobilisations enregistrées dans le Système d’immatriculation des véhicules (SIV), où l’État inscrit les cartes grises. Les véhicules en question sont souvent liés à des réseaux d’escroquerie ou immatriculés par des « garages fantômes ». Les faux collègues essaient aussi d’obtenir des informations du Fichier des personnes recherchées (FPR) pour faire pression sur des particuliers. D’autres enregistrent simplement la conversation et la tournent ensuite en dérision sur les réseaux sociaux.