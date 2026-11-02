Les derniers pilotes graphiques Adreno ont visiblement des effets de bord sur les performances en IA locale et sur des logiciels de création auprès de certains utilisateurs de machines équipées des derniers Snapdragon X2 Elite. On vous explique.
Vous avez un PC portable , une tablette Windows ou éventuellement un mini-PC équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X2 Elite ? Si vous l’utilisez pour la gestion locale de LLM, ou sur certains logiciels créatifs, vous avez alors tout intérêt à retarder au moins un peu l’installation du dernier pilote graphique Adreno les concernant.
Des lenteurs causées par la version 32.0.181.0 du pilote Adreno ?
Certains utilisateurs témoignent en effet, notamment sur Reddit, de problèmes de performances mesurés en gestion locale de l’IA après installation du pilote Adreno version 32.0.181.0. D’autres évoquent aussi d’importants ralentissements sur Adobe Premiere Pro (montage vidéo). Comme le précise WCCFTech, ce même pilote est d’ailleurs cité comme étant source de problèmes par au moins deux posts différents sur le forum.
Le premier fait état d’exports vidéo 6 fois plus longs sous Adobe Premiere Pro après installation de cette mise à jour. Selon cet utilisateur, qui ne partage toutefois aucun élément pour appuyer son témoignage, une vidéo 1080p de 7 minutes, dont le rendu ne prenait auparavant qu'environ 1 minute et 40 secondes, prend désormais près de 10 minutes. Un souci observé, en l’occurrence, sur le Snapdragon X2 Elite d’un ASUS Zenbook A16.
La gestion locale de LLM nettement amoindrie
De manière plus précise, un autre utilisateur détaille pour sa part l’impact de cette mise à jour sur les performances de son Surface Laptop 8, là aussi sous Snapdragon X2 Elite (équipé d’un iGPU Adreno X2-85), mais cette fois en gestion locale de l’IA. Graphique à l’appui, on constate que l’installation du dernier driver Adreno réduit de 87 % les performances sous Qwen 3.0 6B, de 69 % celles mesurées sur Qwen3 4B ou encore de 78 % sous Qwen3-coder 30B. Tous passent ainsi sous la barre des 15 tk/s une fois la mise à jour faite.
L'utilisateur en question explique toutefois retrouver des performances normales lorsqu’il revient à l’ancienne version du pilote, signe qu’un simple patch délivré par Qualcomm pourrait régler rapidement le problème. On sait d’ailleurs que le souci a d’ores et déjà été soumis à Qualcomm au travers du canal Discord Qualcomm Developers. L’attente semble donc à privilégier si vous n’avez pas encore installé le pilote Adreno version 32.0.181.0 sur votre machine.