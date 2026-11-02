Certains utilisateurs témoignent en effet, notamment sur Reddit, de problèmes de performances mesurés en gestion locale de l’IA après installation du pilote Adreno version 32.0.181.0. D’autres évoquent aussi d’importants ralentissements sur Adobe Premiere Pro (montage vidéo). Comme le précise WCCFTech, ce même pilote est d’ailleurs cité comme étant source de problèmes par au moins deux posts différents sur le forum.

Le premier fait état d’exports vidéo 6 fois plus longs sous Adobe Premiere Pro après installation de cette mise à jour. Selon cet utilisateur, qui ne partage toutefois aucun élément pour appuyer son témoignage, une vidéo 1080p de 7 minutes, dont le rendu ne prenait auparavant qu'environ 1 minute et 40 secondes, prend désormais près de 10 minutes. Un souci observé, en l’occurrence, sur le Snapdragon X2 Elite d’un ASUS Zenbook A16.