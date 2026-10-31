La faille, aussi repérée par Cyber Security News, vient de la façon dont Android lit une catégorie bien particulière de SMS, appelée WAP Push. Ces SMS techniques, que l'utilisateur ne voit jamais, servent encore à transmettre des informations en coulisses, comme l'arrivée d'un MMS. Chacun commence par un en-tête qui annonce sa propre taille, et le code d'Android chargé de le lire la prend pour argent comptant, sans aucun contrôle. Un message piégé de quelques octets annonce donc une taille démesurée qui, une fois convertie par Android, se transforme en nombre négatif. Le système tente alors de réserver en mémoire un espace de taille négative, ce qui est impossible. Faute d'avoir prévu ce cas, c'est tout le service qui gère les appels et le réseau, com.android.phone, qui s'effondre. Le problème ne date pas d'hier puisque le plantage a été reproduit d'Android 12 à Android 16, sur un Pixel 9 comme sur plusieurs Samsung Galaxy, avec un succès à chaque essai.