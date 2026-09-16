Dans le détail, CVE-2026-58704 résulte d’une erreur de logique dans la gestion des permissions du modem. Son exploitation peut permettre de contourner des autorisations et d’obtenir des privilèges plus élevés sur le Pixel visé, sans clic, téléchargement ni lancement d’application de la part de la victime.

La faille n’est toutefois pas exploitable depuis n’importe quel point d’Internet. Elle nécessite un accès dit « adjacent » au réseau de la cible : l’attaquant doit pouvoir atteindre l’appareil depuis un environnement réseau ou radio directement lié à celui-ci, par exemple à proximité de la victime ou depuis un même réseau local.

Ces conditions limitent les possibilités d’une attaque opportuniste à grande échelle, mais n’écartent pas le risque pour des cibles choisies à l’avance. Google n’a pas donné davantage de détails sur la méthode employée dans les attaques observées, ni sur l’identité des victimes ou des responsables.