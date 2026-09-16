Google vient de publier une grosse mise à jour de sécurité pour ses Pixel. Au programme, 110 vulnérabilités corrigées, dont une faille du modem déjà exploitée dans des attaques ciblées.
Les propriétaires de Pixel ont intérêt à ne pas trop traîner avec la mise à jour de septembre. Google vient de corriger CVE-2026-58704, une vulnérabilité de gravité élevée touchant le modem cellulaire et pour laquelle l’entreprise dit avoir repéré des signes d’exploitation « limitée et ciblée ». Elle permet à un attaquant d’élever ses privilèges sur l’appareil sans aucune interaction de la victime.
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Une attaque sans clic, mais pas depuis n’importe où
Dans le détail, CVE-2026-58704 résulte d’une erreur de logique dans la gestion des permissions du modem. Son exploitation peut permettre de contourner des autorisations et d’obtenir des privilèges plus élevés sur le Pixel visé, sans clic, téléchargement ni lancement d’application de la part de la victime.
La faille n’est toutefois pas exploitable depuis n’importe quel point d’Internet. Elle nécessite un accès dit « adjacent » au réseau de la cible : l’attaquant doit pouvoir atteindre l’appareil depuis un environnement réseau ou radio directement lié à celui-ci, par exemple à proximité de la victime ou depuis un même réseau local.
Ces conditions limitent les possibilités d’une attaque opportuniste à grande échelle, mais n’écartent pas le risque pour des cibles choisies à l’avance. Google n’a pas donné davantage de détails sur la méthode employée dans les attaques observées, ni sur l’identité des victimes ou des responsables.
Plus de 100 failles corrigées dans la même mise à jour
CVE-2026-58704 est la seule vulnérabilité du lot pour laquelle Google signale une exploitation active, mais le bulletin de septembre est particulièrement chargé. Au total, 110 failles sont corrigées sur les Pixel, dont 12 vulnérabilités permettant une exécution de code à distance et 89 pouvant conduire à une élévation de privilèges. Plusieurs sont classées critiques ou de gravité élevée.
Toutes sont corrigées avec le patch de septembre, que Google déploie sur l’ensemble des Pixel encore pris en charge. Vous pouvez lancer la mise à jour depuis Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour > Mise à jour de sécurité. Pensez ensuite à redémarrer votre appareil pour appliquer le correctif.