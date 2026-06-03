Dans le détail, la vulnérabilité la plus sensible du bulletin est suivie sous la référence CVE-2025-48595 et touche le Framework Android, cette partie du système qui fournit aux applications les services et API nécessaires pour dialoguer avec l’OS.

Exploitée localement, elle peut permettre à un attaquant d’obtenir davantage de privilèges sur un appareil déjà compromis, avec un risque d’exécution de code sur les versions concernées. En clair, la faille ne permet pas nécessairement de prendre le contrôle d’un smartphone à elle seule, mais elle peut servir à renforcer une attaque déjà engagée en donnant plus de droits à l’assaillant.

D’après Google, la vulnérabilité pourrait déjà faire l’objet d’une exploitation limitée et ciblée. Comme souvent dans les dossiers les plus sensibles, l’entreprise ne fournit aucune information sur les cibles, les méthodes employées ni les acteurs impliqués, et garde les détails techniques pour elle, le temps que les correctifs commencent à circuler.

Sont concernés les appareils Android 14 et versions ultérieures, y compris ceux tournant sur Android 16 QPR2. Le correctif est intégré au niveau de patch daté du 1er juin 2026, mais son arrivée effective dépendra du calendrier de chaque constructeur. Les Pixel devraient être servis rapidement, tandis que les autres modèles devront attendre la mise à jour validée par leur marque.