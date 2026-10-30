Les résultats ne sont évidemment pas parfaits. Sur les transitions réservées à l'évaluation de Doom-lite, le modèle reproduit exactement l'image suivante dans 83,6 % des cas, selon les mesures de son créateur, en excluant les événements aléatoires impossibles à prédire précisément. Ce critère est particulièrement exigeant : un seul élément graphique incorrect suffit à considérer toute l'image comme erronée, même lorsque la partie reste jouable.



Tinyworldformer ne cherche donc pas à remplacer les moteurs de jeu traditionnels. Il démontre surtout qu'une IA capable de simuler un petit univers interactif, et même d'y apprendre à agir, peut fonctionner sur un matériel extrêmement modeste.



Après avoir fait tourner Doom sur toutes sortes d'appareils, les bidouilleurs explorent ainsi une nouvelle possibilité : jouer sans même exécuter les règles originales du jeu. Et nul besoin de posséder un Raspberry Pi pour découvrir le résultat : SheepSeb propose une démonstration interactive accessible depuis un navigateur, ainsi que le code source du projet sur GitHub.