C’est la vraie rupture face à Genie 3 : Genie 4 est le premier modèle de monde temps réel de DeepMind à générer l’audio nativement. Chaque univers porte l’ambiance sonore de son décor, du vent dans les arbres aux vagues sur la plage, avec de la musique et des bruits ambiants produits en même temps que l’image. Les personnages peuvent aussi converser et réagir à vos actions ou aux événements du monde, le tout en direct.