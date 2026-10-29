Le cookie n'est qu'un traceur parmi d'autres. Aux yeux de la loi, il concerne tout dispositif qui lit ou dépose des informations sur votre téléphone ou votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un petit fichier logé dans un navigateur ou, comme ici, d'un identifiant transmis par une application. Dans ce cas, l'article 82 de la loi Informatique et Libertés impose de vous demander votre accord avant toute chose. Il n'existe que deux exceptions, à savoir les traceurs qui servent à faire fonctionner la communication elle-même, et ceux sans lesquels le service que vous avez demandé ne pourrait tout simplement pas marcher, comme un panier d'achat. Pour la CNIL, des recommandations commerciales n'entrent dans aucune de ces cases. Comme l'appli fonctionne très bien, sans vous suggérer une housse pour votre téléphone, il fallait donc demander la permission.