La CNIL a infligé une amende de 7 millions d’euros à la Fnac pour un traceur intégré à son application mobile. Celui-ci collectait l’historique de navigation des utilisateurs, y compris lorsqu’ils avaient refusé de donner leur consentement.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné deux sociétés du groupe Fnac Darty d’une amende totale de 7 millions d’euros pour non-respect des règles sur les cookies et autres traceurs dans l’application mobile de la Fnac. Le gendarme des données a rendu publique sa décision ce jeudi 29 octobre 2026. En cause, on retrouve un dispositif qui transmettait à un domaine tiers les produits consultés par les utilisateurs, afin d’alimenter des recommandations personnalisées, sans leur consentement. Le régulateur exige désormais une mise en conformité rapide, sous peine d’astreinte.
Dans l'application Fnac, un traceur qui prenait des notes
Tout a commencé avec une plainte de l'association None Of Your Business (NOYB), fondée par le militant autrichien Max Schrems, rompue aux bras de fer avec les géants du numérique. La CNIL a ensuite longuement étudié l'application en mars 2024. Elle a constaté que pendant son utilisation, celle-ci envoyait des requêtes vers un domaine tiers, contenant un identifiant attribué par la Fnac à chaque utilisateur et des informations sur son activité, à commencer par les produits consultés. Le tout sans que l'intéressé ait donné son accord.
Ces informations partaient via une API, un peu le guichet automatique par lequel deux logiciels s'échangent des données sans intervention humaine. Elles servaient ensuite à remplir les rayons virtuels de l'application avec des suggestions taillées pour vous, comme des produits choisis d'après votre historique de navigation, des articles semblables à ceux que vous aviez consultés, ou encore des accessoires, consommables et services liés à un produit regardé, voire déjà acheté. Ces mêmes données servaient aussi à entraîner l'algorithme de recommandations, c'est-à-dire à lui apprendre, exemple après exemple, quels produits mettre sous vos yeux.
Le cookie n'est qu'un traceur parmi d'autres. Aux yeux de la loi, il concerne tout dispositif qui lit ou dépose des informations sur votre téléphone ou votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un petit fichier logé dans un navigateur ou, comme ici, d'un identifiant transmis par une application. Dans ce cas, l'article 82 de la loi Informatique et Libertés impose de vous demander votre accord avant toute chose. Il n'existe que deux exceptions, à savoir les traceurs qui servent à faire fonctionner la communication elle-même, et ceux sans lesquels le service que vous avez demandé ne pourrait tout simplement pas marcher, comme un panier d'achat. Pour la CNIL, des recommandations commerciales n'entrent dans aucune de ces cases. Comme l'appli fonctionne très bien, sans vous suggérer une housse pour votre téléphone, il fallait donc demander la permission.
La Fnac a un mois pour rentrer dans le rang
La sanction, prononcée le 22 octobre 2026 par la CNIL, est partagée entre deux sociétés du groupe. Il y a une sanction de 6 millions d'euros pour Fnac Darty Participations et Services, et une autre d'1 million pour Fnac Direct. La formation restreinte, l'organe de la CNIL chargé des sanctions, justifie ce montant d'abord par le refus des utilisateurs passé à la trappe, ensuite par le large public de l'application.
L'addition pourrait être encore plus importante. Les deux entités sont visées par une injonction, c'est-à-dire qu'elles doivent prouver, dans le mois suivant la notification de la décision, que leur nouvel outil recueille bien le consentement quand c'est nécessaire. Sinon, elles s'exposent à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Sur les traceurs qui servent à personnaliser ce que vous voyez ou à vous cibler commercialement, la CNIL fait savoir qu'elle applique la même ligne sévère, sanction après sanction. Autrement dit, les règles étaient connues de tous ici, et la Fnac pouvait difficilement plaider la surprise devant elle. Compte tenu de la gravité du manquement, de l'ampleur de la collecte et du nombre d'utilisateurs concernés, la CNIL a donc choisi de rendre sa décision publique, sous la référence SAN-2026-015, plutôt que de la garder confidentielle. Avis aux éditeurs d'applis : un refus de consentement n'est pas une suggestion.