En France, la question du RGPD appliqué aux géants du numérique prend un relief particulier : LinkedIn revendique entre 35 et 37 millions de membres dans l'Hexagone début 2026, soit plus de 80 % de la population active. La plateforme est devenue un outil quotidien de recrutement, de prospection et de veille pour des millions de professionnels français qui, pour la plupart, ne paient pas l'abonnement Premium.

L'enjeu dépasse d'ailleurs le cas de LinkedIn. Noyb pointe un schéma récurrent dans l'industrie numérique : des entreprises qui collectent des données personnelles, les monétisent sous forme de service premium, puis refusent de les restituer gratuitement au titre du droit d'accès. L'association cite l'exemple de banques qui facturent l'accès aux relevés de compte alors que ces mêmes données relèvent du droit d'accès RGPD. La pratique de Meta consistant à proposer un choix « payer ou accepter le ciblage publicitaire » relève de la même tension entre modèle économique et droits fondamentaux.

Si la DSB autrichienne donne raison à noyb, la décision pourrait faire jurisprudence dans les 27 pays de l'UE. Les plateformes devraient alors séparer clairement ce qui relève du service premium (analytics, fonctionnalités avancées) de ce qui relève du droit d'accès aux données brutes. Pour les 37 millions d'utilisateurs LinkedIn français, la conséquence serait directe : obtenir gratuitement la liste des personnes ayant consulté leur profil, sans passer à la caisse.