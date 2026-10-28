Dans une mise à jour publiée le 20 octobre, OpenAI indique appliquer une stylisation aux demandes d’images représentant une ingérence électorale ou susceptibles de décourager le vote. Le résultat doit prendre la forme d’un dessin, plutôt que d’une image photoréaliste. L’objectif est de réduire le risque qu’une scène imaginaire soit interprétée comme une preuve de ce qui se serait réellement passé.

Le test réalisé par CNET détaille le mécanisme : ChatGPT accepte de générer une image « dépeignant une ingérence électorale ou susceptible de décourager le vote », à condition qu’elle ne viole aucune autre règle, mais la rend en style illustré ou cartoon. Les demandes de rendu photoréaliste sont ignorées. Les journalistes ont demandé des agents de l’ICE, la police de américaine de l’immigration, devant un bureau de vote : chaque tentative a produit un dessin. Un autre essai, visant une image de reportage montrant une machine à voter enregistrant le mauvais choix, a échoué lui aussi.