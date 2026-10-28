Les inquiétudes ne sortent pas de nulle part. Plus tôt cette année, un audit mené au sein de l’Administration suédoise des transports avait révélé des usages jugés problématiques d’une dizaine de services d’intelligence artificielle.

Certains agents avaient notamment transmis des informations sensibles à des outils grand public, sans garanties suffisantes sur leur traitement. Les auditeurs s’inquiétaient également de la manière dont les réponses générées étaient exploitées.

Mikael Wettercrantz, responsable de la transformation numérique des services gouvernementaux, met en garde contre les « conséquences pour notre sécurité de l’information » que pourrait entraîner l’utilisation de services d’IA sans accord contractuel.

Le problème porte donc moins sur ChatGPT ou Claude eux-mêmes que sur leur utilisation en dehors de tout cadre professionnel. Sans contrat adapté, une administration ne peut pas nécessairement imposer ses exigences concernant la conservation des données, leur éventuelle réutilisation ou les contrôles de sécurité.

C'est tout le problème du shadow IT, lorsque les salariés adoptent leurs propres outils sans passer par les services informatiques de leur entreprise, administration ou ministère.