Mais l'application de ces textes reste complexe car ces outils sont mondialement utilisés et leur fonctionnement reste opaque. Les IA sont entraînées sur un volume massif de données et, la plupart du temps, il est impossible d'en connaître le contenu exact, de retrouver leurs propriétaires et de faire appliquer un droit à l'effacement. Les lois européennes se heurtent régulièrement à la réalité technique de l'IA et à la multiplicité de ses usages, qui complexifie la situation. De plus, en cas de procès, les entreprises américaines se cachent souvent derrière l'exception juridique américaine du fair use pour justifier leurs collectes.