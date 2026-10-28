OpenAI a constamment besoin de puissance de calcul supplémentaire pour alimenter ses très gourmands modèles. Et elle multiplie les pistes pour y parvenir : en juin, l’entreprise a dévoilé sa toute première puce maison conçue avec Broadcom et attendue en service d’ici la fin de l’année. En parallèle, elle a aussi ouvert ses modèles aux géants du cloud. Après Amazon Web Services (AWS), c’est Google Cloud qui les propose depuis la semaine dernière. Un premier signal.