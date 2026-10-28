Pourquoi Streamed a-t-il cessé ses activités ? Pour l'instant, personne ne le sait. Ses opérateurs se contentent de remercier leurs utilisateurs et les orientent vers plusieurs plateformes concurrentes.



La fermeture intervient quelques semaines après que la MPA a désigné Streamed comme une menace importante dans son rapport annuel sur les marchés du piratage. Mais aucune saisie judiciaire n'a été annoncée et ni la MPA ni l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) n'ont revendiqué d'intervention. Il serait donc prématuré de présenter cette disparition comme le résultat d'une opération antipiratage.