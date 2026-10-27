La méthode repose notamment sur un point commun entre les appareils Apple récents et la console de Nintendo : leur architecture ARM. Le code des jeux n’a donc pas besoin d’être traduit pour cette architecture. Nxnative remplace certains composants propres à la Switch, notamment son environnement système, et adapte le rendu graphique à Metal, l’interface graphique d’Apple.

Certains titres peuvent même dépasser la fréquence d’affichage proposée sur la console. Avec la mise à jour adéquate, Fire Emblem Engage et les deux derniers jeux The Legend of Zelda , à savoir Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, peuvent atteindre 60 images par seconde, contre 30 sur Nintendo Switch .

Mais ce n’est pas tout. Andrew Tsai, vidéaste spécialisé dans le jeu sur Mac, a ainsi fait tourner Monster Hunter Rise à 60 images par seconde de manière stable sur un MacBook Air M1 d’entrée de gamme doté de 8 Go de mémoire vive. Il a également réussi à lancer Unicorn Overlord.