Un projet open source permet de jouer à des titres Nintendo Switch sur iPhone, iPad et Mac sans passer par un émulateur. Il faut toutefois disposer d’un appareil compatible, de ses propres fichiers de jeu et s’armer de patience pour l’installation.
Jouer à Zelda, Mario ou Metroid sur un appareil Apple, sans émulateur traditionnel, ça vous dirait ? C’est ce que propose nxnative, un projet publié sur GitHub par l’utilisateur seedds. Sa page recense déjà plus de 60 jeux Nintendo Switch testés, allant de Super Mario Odyssey à Metroid Dread. Le projet ne fournit aucun jeu et n’a aucun lien avec Big N, les utilisateurs doivent apporter leurs propres fichiers.
Comment les jeux Nintendo Switch tournent sans émulateur sur Apple
La méthode repose notamment sur un point commun entre les appareils Apple récents et la console de Nintendo : leur architecture ARM. Le code des jeux n’a donc pas besoin d’être traduit pour cette architecture. Nxnative remplace certains composants propres à la Switch, notamment son environnement système, et adapte le rendu graphique à Metal, l’interface graphique d’Apple.
Certains titres peuvent même dépasser la fréquence d’affichage proposée sur la console. Avec la mise à jour adéquate, Fire Emblem Engage et les deux derniers jeux The Legend of Zelda , à savoir Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, peuvent atteindre 60 images par seconde, contre 30 sur Nintendo Switch.
Mais ce n’est pas tout. Andrew Tsai, vidéaste spécialisé dans le jeu sur Mac, a ainsi fait tourner Monster Hunter Rise à 60 images par seconde de manière stable sur un MacBook Air M1 d’entrée de gamme doté de 8 Go de mémoire vive. Il a également réussi à lancer Unicorn Overlord.
Installation sur iPhone, iPad et Mac : les prérequis à connaître
Soyez d’ores et déjà prévenus : la procédure exige tout de même quelques manipulations. Il faut d’abord disposer des jeux et des clés de déchiffrement extraits de sa propre Nintendo Switch. La compilation s’effectue ensuite sur Mac, dans Xcode, à l’aide d’un script. Cette première étape peut prendre jusqu’à une heure. Il reste alors à installer l’application avec AltStore ou Sideloadly.
Sur iPhone, il faut un modèle 15 Pro ou plus récent sous iOS 26. Sur iPad, la compatibilité commence avec les modèles équipés d’une puce M1, sous iPadOS 26. Les appareils plus anciens ne prennent pas en charge le format de texture utilisé par les jeux. Le jeu en ligne et les fonctionnalités amiibo ne sont d’ailleurs pas disponibles.
Nintendo n’a jamais caché son hostilité envers les projets de ce genre. En 2024, les créateurs de l’émulateur Switch Yuzu ont accepté de verser 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts à l’entreprise japonaise. Ryujinx a, lui, disparu peu après une prise de contact de Nintendo. Autant dire que nxnative pourrait lui aussi très prochainement finir dans le viseur du constructeur.