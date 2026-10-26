Les automobiles modernes ne se contentent plus de transporter leurs occupants. Caméras, GPS, radars et parfois télédétection laser (LiDAR) collectent des données pour alimenter les systèmes d’aide à la conduite. Chez BYD, les dispositifs DiPilot combinent plusieurs de ces technologies. Certaines versions disposent même d'un LiDAR, un capteur laser capable de mesurer les distances et de reconstituer une représentation en trois dimensions des alentours.

De quoi inquiéter les responsables militaires américains, qui redoutent que des véhicules connectés puissent collecter des informations sur les installations, les équipements ou les déplacements du personnel.

Interrogée par Reuters, la porte-parole de la base de Kadena, Alli Stormer, estime que ces voitures présentent « un risque inacceptable et impossible à atténuer pour notre personnel et notre mission ».

Cela dit, aucun élément technique précis ni aucune preuve d’espionnage n’ont été rendus publics. La possibilité de collecter des données ne signifie pas non plus qu’elles seraient automatiquement transmises à Pékin.