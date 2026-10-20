Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un modèle open weights (poids téléchargeables) en IA, et pourquoi cela complique une interdiction ?

Un modèle « open weights » est un modèle dont les poids (les paramètres appris) peuvent être téléchargés et exécutés localement sur ses propres serveurs, sans passer par le service cloud du concepteur. Cela permet à une entreprise ou une administration d’intégrer le modèle dans un produit interne, parfois sans dépendance technique visible vers le fournisseur d’origine. Conséquence : il devient plus difficile de détecter l’origine d’un modèle, car il peut être rebaptisé, « packagé » dans un logiciel tiers ou déployé dans une infrastructure privée. Pour une politique d’exclusion, cela impose de vérifier la chaîne d’approvisionnement logicielle (modèle, version, provenance, licences) plutôt que de se contenter de bloquer un site ou une application. C’est aussi ce qui explique pourquoi une interdiction peut viser les logiciels tiers qui embarquent ces modèles.

Que signifie une architecture « mélange d’experts » (Mixture of Experts, MoE) dans un modèle d’IA ?

Le « mélange d’experts » est une architecture où le modèle est découpé en plusieurs sous-réseaux spécialisés (les « experts »), et un mécanisme de routage choisit lesquels activer pour chaque requête ou étape de calcul. L’idée est d’obtenir une grande capacité totale (beaucoup de paramètres disponibles) sans devoir tout calculer à chaque fois, ce qui réduit le coût de calcul effectif. On parle souvent de modèles « clairsemés » (sparse) car seule une fraction des paramètres est utilisée à l’inférence. En pratique, cela peut améliorer le rapport performance/consommation, mais ajoute de la complexité côté déploiement (optimisation, compatibilité GPU, monitoring du routage). Ce point est important pour comprendre comment certains modèles atteignent de bons scores sans des coûts systématiquement proportionnels à leur taille annoncée.

Quels risques de sécurité sont généralement associés à l’usage d’un modèle d’IA dans une administration (transfert de données, vulnérabilités, malware) ?

Le premier risque est l’exfiltration de données : des informations sensibles saisies dans un outil d’IA peuvent être envoyées vers des serveurs externes, enregistrées dans des logs, ou réutilisées pour l’entraînement si les réglages ne sont pas stricts. Même en exécution locale, il existe un risque de chaîne d’approvisionnement, par exemple un package logiciel, une dépendance ou une image de conteneur contenant une vulnérabilité ou un code malveillant. Les modèles et leurs outils (serveurs d’inférence, API, plugins) élargissent aussi la surface d’attaque, avec des failles possibles dans les bibliothèques, la configuration réseau ou l’authentification. Enfin, des attaques spécifiques à l’IA (prompt injection, extraction de données, empoisonnement de données) peuvent pousser le système à révéler des informations ou à produire des sorties dangereuses. Dans un contexte public, l’enjeu est de garantir la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des traitements, au-delà du simple choix d’un fournisseur.