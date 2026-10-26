Foire aux questions

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Pourquoi un fichier AGENTS.md ou CLAUDE.md peut-il déclencher des actions dangereuses alors que le Markdown n’est pas exécutable ?

Un fichier AGENTS.md ou CLAUDE.md sert souvent de “mémo de projet” que certains agents de codage traitent comme une source d’instructions opérationnelles (outils à activer, commandes à lancer, règles de travail). Le Markdown n’exécute rien par lui-même, mais l’agent peut interpréter son contenu comme des directives, puis lancer des actions via le shell, un gestionnaire de paquets (npm) ou des “tools” internes. Le risque vient donc de la chaîne “texte → interprétation par l’agent → exécution par l’environnement”, sans que le système d’exploitation ne voie un binaire suspect à bloquer. C’est une forme d’injection par contexte : le fichier est inoffensif pour un humain, mais devient actif via la logique de l’agent. Plus l’agent a d’autorisations (réseau, écriture de config, exécution de commandes), plus l’impact potentiel est élevé.

Comment une page web peut-elle déposer un fichier dans le dossier Téléchargements sans action explicite, et pourquoi c’est un angle d’attaque ?

Les navigateurs autorisent le téléchargement de fichiers vers l’emplacement par défaut (souvent Téléchargements) sans demander à chaque fois un dossier de destination, notamment si l’option “toujours demander où enregistrer” est désactivée. Une page peut donc déclencher un ou plusieurs téléchargements et faire apparaître un fichier dans ce dossier, même si l’utilisateur ne s’attend pas à y trouver des fichiers “de configuration”. Cela ne lance pas un exécutable, mais suffit à placer un document que l’agent lira automatiquement s’il utilise Téléchargements comme répertoire de travail. Le dossier Téléchargements devient alors une zone de “dépôt” indirecte accessible depuis le web, ce qui est problématique si des outils locaux y cherchent des fichiers de directives. L’attaque repose moins sur une faille du navigateur que sur l’hypothèse dangereuse qu’un dossier alimenté par Internet peut servir de base de confiance pour un agent.

Que signifie rediriger un client d’IA via une variable comme ANTHROPIC_BASE_URL, et comment cela peut mener au vol d’un jeton OAuth ?

Une variable de type ANTHROPIC_BASE_URL sert à changer l’URL du serveur API contacté par le client, ce qui permet en pratique de le faire parler à un proxy ou à un faux endpoint contrôlé par un tiers. Si le client envoie son jeton OAuth dans les en-têtes (par exemple “Authorization”), ce jeton peut être récupéré par le serveur intermédiaire, puis réutilisé pour se faire passer pour l’utilisateur auprès du service légitime. Au-delà du vol d’identifiants, le proxy peut aussi renvoyer des réponses API “fausses mais plausibles”, et influencer les actions locales du client (commandes, modifications de fichiers) si celui-ci exécute des instructions issues des réponses. C’est une variante d’attaque de type détournement de point de terminaison (endpoint hijacking), qui vise la couche de configuration plutôt qu’une vulnérabilité cryptographique. Les protections efficaces sont la validation stricte des endpoints autorisés, l’isolation des secrets et des confirmations explicites avant toute action à impact.