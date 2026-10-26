Les autres arguments ont été balayés un à un par les magistrats. Pour la cour, empocher le prix d'un article revient à en voler la valeur, ce qui reste conforme aux griefs de la lettre de licenciement de départ. Le classement sans suite, prononcé pour « insuffisance de caractérisation d'infraction », ne lie pas le juge civil. Et les deux mois que le salarié a passés à son poste après les faits ne privent pas non plus l'employeur de la faute grave. Il fallait en effet isoler les bonnes séquences parmi des centaines d'heures d'enregistrement, et la procédure a respecté le délai légal de deux mois. Henri avait également dit que son licenciement n'était qu'un prétexte. Il citait entre autres son remplaçant, recruté cinq mois plus tard et de quinze ans son cadet, des collègues sanctionnés dans des circonstances comparables et un atelier peu rentable. Mais faute de preuve, la cour a rejeté cette thèse et confirmé le jugement. Le salarié devra en plus verser 2 000 euros au titre des frais d'appel.