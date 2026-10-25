Amazon impose aux auteurs autoédités sur Kindle Direct Publishing de signaler les textes générés par une IA, même largement retouchés ensuite, et dispense de déclaration ceux qui confient seulement à l’IA la correction ou la recherche d’idées. Les romans de Coral Hart relèvent donc de la génération, mais seul Amazon reçoit cette déclaration, et les acheteurs ne voient aucune mention de l’IA sur la fiche du livre. « Aujourd’hui, si je le dis, on va me haïr, ajouter mon nom à une liste et me menacer », assure-t-elle après des « dizaines de milliers » de messages haineux et plusieurs menaces de mort. « Mes livres se vendent. Les lecteurs ne lisent pas les mauvais livres, ils les renvoient », répond-elle à ses détracteurs.

Chez Editis, ces livres inquiètent davantage que l’affaire Orélien. « Le vrai problème, ce sont les livres autoédités par Amazon, et derrière lequel il n’y a pas d’auteur, pas d’éditeur », déplore dans Libération Juliane Charlebois, directrice juridique du groupe. Dans l’édition traditionnelle, les groupes avancent en ordre dispersé. Au lendemain de l’annonce de Boréal, Gallimard et Madrigall ont prévenu en interne que tous leurs manuscrits passeraient au détecteur d’IA à partir de janvier. Frédéric Boyer, directeur de P.O.L, filiale du groupe, se dit « choqué qu’on puisse suspendre la décision de l’éditeur au jugement d’une machine ». Nos tests de Pangram et GPTZero lui donnent en partie raison, puisque leurs verdicts divergent dès qu’un humain et ChatGPT écrivent ensemble.

Editis refuse tout outil de surveillance et se limite à une charte, tandis que Média-Participations a ajouté à ses contrats des clauses qui interdisent l’IA aux auteurs et aux traducteurs. Les éditions de l’Observatoire apposent un logo « 100 % humain » sur leur collection Sanctuaire, mais tolèrent l’IA pour la recherche, précisément l’usage que reconnaît Thélyson Orélien.

« Si le label IA vous fait détester un livre, est-ce que c’est l’ouvrage que vous rejetez, ou l’IA ? », demande Coral Hart. Tant qu’Amazon n’affiche aucune mention sur ses fiches, ses lecteurs ne sauront rien de plus que ce qu’elle choisit de leur dire.