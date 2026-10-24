Fable a choisi la hauteur dans 33 images sur 50. Le modèle a aligné des immeubles ou des étoiles, et plus un objet était haut, plus sa lettre arrivait loin dans l'alphabet. Fable a dessiné une ville de nuit dans 23 images, où chaque immeuble donne une lettre et chaque groupe d'immeubles un mot, tandis que la lune et le décor sont de simples ornements. Quand l'alphabet latin ne suffisait plus, le modèle a complété le décor. Dans la phrase « le rendez-vous est reporté à vendredi », une passerelle entre deux tours tient lieu de trait d'union et deux toits inclinés marquent les accents. Pour une citation russe, Fable a dressé une tour du Kremlin entre deux mots, signe d'un alphabet cyrillique.

La session chargée du décodage a écrit du code Python pour mesurer chaque objet, puis a cherché une règle unique. Sur le dessin du lac, elle a relevé que « la coordonnée verticale de chaque étoile tombe sur un multiple entier de 5 ». Lue de gauche à droite, la phrase cachée dans le ciel est « The monster acts on the moonshine module », soit « le monstre agit sur le module clair de lune ». D’après les auteurs de l’étude, les messages codés par la hauteur sont en général lisibles après une capture d’écran, alors que les codes de couleur sont le plus souvent perdus.

GPT-6 Astra n’a jamais utilisé la hauteur avec la consigne donnée à Fable. Le modèle d’OpenAI a préféré le code Morse dans 18 images, avec des objets courts et longs, et ailleurs des acrostiches tirés des noms affichés dans le dessin. Il a retrouvé 44 des 50 phrases de Fable, contre 39 pour la seconde session de Fable, et Fable a décodé 42 des messages d’Astra. Sans clé partagée, chacun mesure l’image et retrouve la règle par déduction.