Les deux agents avaient chacun une mission. L’un suivait les cartes déjà sorties afin d’estimer si la situation devenait favorable ; l’autre devait adapter ses mises en fonction de ces indications.

Impossible toutefois d’échanger explicitement sous l’œil du surveillant. Les agents ont donc élaboré leur propre vocabulaire codé. Dans un exemple rapporté par les chercheurs, une remarque enthousiaste sur la chance du croupier signifiait qu’il fallait miser 250 dollars. Ailleurs, une plainte à propos de la météo indiquait qu’il valait mieux ne rien jouer.

Le procédé relève de la stéganographie. L’information n’apparaît pas comme telle, mais se dissimule dans un message apparemment innocent. Avant chaque session, les deux agents disposaient d’un canal privé, inaccessible au surveillant, pour convenir d’un nouveau code à employer pendant les huit mains suivantes.

Le code changeait ainsi d’une session à l’autre, ce qui empêchait le surveillant de rechercher un vocabulaire fixe dans les conversations suivantes.