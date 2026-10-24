Sophie concourt, paraît-il, pour décrocher un cours dans une école de ballet de Prague, et l’un de vos contacts vous demande de voter pour elle sur WhatsApp. Au bout du lien, des escrocs attendent que vous tapiez dans l’application le code qui leur donnera accès à votre compte.
Cybermalveillance.gouv a repéré le retour de cette arnaque bien connu sur Whatsapp. Jérôme Notin, son directeur général, a constaté une forte hausse des messages pour Sophie ou Eliska depuis le week-end des 17 et 18 octobre. Sa plateforme avait repéré le retour de cette campagne début octobre, un an après une première vague venue de République tchèque, et des médias belges et espagnols ont recensé d’autres cas. Leur victime continue d’utiliser WhatsApp sans rien remarquer, car les pirates ne volent aucun mot de passe et écrivent en son nom à ses proches dans son dos.
Un vrai code WhatsApp, et l’appareil des pirates relié au compte
Vous recevez le message depuis le compte d’un proche, et non d’un numéro inconnu. « Salut, une petite chose à te demander ! Sophie, la fille de mes amis, a besoin de ta voix dans un concours », écrit ce proche dans la version relevée par Ouest-France. Le faux site de vote vous demande ensuite votre numéro de téléphone ou l’adresse e-mail de votre compte WhatsApp. Les pirates déclenchent alors l’envoi d’un code de sécurité avec l’option « Associer avec un numéro de téléphone », et le site vous demande de le saisir pour valider le vote. En le validant, vous autorisez leur ordinateur à se connecter à votre compte, avec un accès à vos conversations, à vos photos et à vos contacts.
Les pirates détournent ici la fonction de WhatsApp qui vous sert à lire vos messages sur un ordinateur. Gen, la maison mère de Norton et d’Avast, avait révélé en décembre 2025 cette arnaque à l’appairage, avec une fausse page Facebook, trois mois après les faux votes en faveur de jeunes athlètes.
« C’est une menace dormante, les gens ne se rendent pas forcément compte » que leur messagerie a été piratée, explique Jérôme Notin. Les pirates peuvent supprimer les messages qu’ils envoient depuis le compte, et son titulaire ne voit alors rien. Ils transfèrent d’abord le faux concours à tous ses contacts, puis réclament de l’argent. Un utilisateur a appris par plusieurs proches qu’ils avaient reçu de sa part une demande de virement urgent pour une consultation médicale, rapporte l’AFP. Cybermalveillance.gouv.fr, qui a recueilli des centaines de témoignages, relève de son côté une fausse facture de dentiste, envoyée surtout à des parents.
Appareils connectés et coup de fil au proche, les deux vérifications indispensables
Si vous avez seulement reçu le message, effacez-le sans cliquer. Prévenez ensuite votre contact par SMS ou par téléphone, et non sur WhatsApp, où les pirates liraient votre alerte. Le Parisien déconseille de signaler la conversation à WhatsApp, au risque de faire bloquer pour de bon le compte de votre proche.
Si vous avez saisi le code, ouvrez WhatsApp, puis le menu à trois points sur Android ou les Réglages sur iPhone, et touchez « Appareils connectés ». Déconnectez toute session que vous ne reconnaissez pas, et vérifiez que l’adresse e-mail de récupération du compte est bien la vôtre. Kaspersky recommande aussi d’activer la vérification en deux étapes, dans Paramètres puis Compte, avec un code PIN à six chiffres.
Si vous ou l’un de vos proches avez envoyé de l’argent, contactez votre banque au plus vite, puis signalez l’escroquerie sur 17Cyber, le guichet en ligne ouvert par les forces de l’ordre avec Cybermalveillance.gouv.fr.
Les escrocs changent de lien et de faux site d’un message à l’autre, et le prénom de la petite danseuse varie, Sophie pour les uns, Eliska pour les autres.