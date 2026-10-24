Vous recevez le message depuis le compte d’un proche, et non d’un numéro inconnu. « Salut, une petite chose à te demander ! Sophie, la fille de mes amis, a besoin de ta voix dans un concours », écrit ce proche dans la version relevée par Ouest-France. Le faux site de vote vous demande ensuite votre numéro de téléphone ou l’adresse e-mail de votre compte WhatsApp. Les pirates déclenchent alors l’envoi d’un code de sécurité avec l’option « Associer avec un numéro de téléphone », et le site vous demande de le saisir pour valider le vote. En le validant, vous autorisez leur ordinateur à se connecter à votre compte, avec un accès à vos conversations, à vos photos et à vos contacts.

Les pirates détournent ici la fonction de WhatsApp qui vous sert à lire vos messages sur un ordinateur. Gen, la maison mère de Norton et d’Avast, avait révélé en décembre 2025 cette arnaque à l’appairage, avec une fausse page Facebook, trois mois après les faux votes en faveur de jeunes athlètes.

« C’est une menace dormante, les gens ne se rendent pas forcément compte » que leur messagerie a été piratée, explique Jérôme Notin. Les pirates peuvent supprimer les messages qu’ils envoient depuis le compte, et son titulaire ne voit alors rien. Ils transfèrent d’abord le faux concours à tous ses contacts, puis réclament de l’argent. Un utilisateur a appris par plusieurs proches qu’ils avaient reçu de sa part une demande de virement urgent pour une consultation médicale, rapporte l’AFP. Cybermalveillance.gouv.fr, qui a recueilli des centaines de témoignages, relève de son côté une fausse facture de dentiste, envoyée surtout à des parents.