Le rapporteur tempère tout de même un peu son enthousiasme envers le TGV, en précisant que la grande vitesse ne doit pas grandir aux dépens des trains régionaux et de banlieue, ceux du quotidien. Ces derniers ont leurs propres difficultés, comme il l'a rappelé, moins de deux semaines avant le vote, l'évacuation de nuit de quelque 300 voyageurs d'un TER Transdev sur Marseille-Nice, après une panne électrique sur la ligne. Il y a un gros enjeu économique sur la question du train, puisque le secteur ferroviaire de l'UE emploie plus de 1,3 million de personnes, de la fabrication à l'exploitation, en passant par la construction et la maintenance. Ces recommandations n'ont toutefois pas de valeur contraignante, et leur portée se mesurera surtout dans les négociations sur le budget 2028-2034.