Apple pourrait corriger l’un des principaux défauts de son premier smartphone pliant avec l’iPhone Duo 2. Selon Mark Gurman, des prototypes de cette nouvelle génération intègrent déjà une technologie absente du premier modèle, qui pourrait faire son retour dès l’année prochaine.
C’est le Jour J pour l'iPhone Duo. Après l’ouverture des précommandes la semaine dernière, le premier smartphone pliant d’Apple est désormais disponible à la vente, bien qu’en quantités très limitées. De plus, ceux qui n’auront pas au préalable réservé leur exemplaire en Apple Store ne pourront pas repartir avec. Pour vous consoler, le journaliste Mark Gurman a révélé dans son podcast Power On que des prototypes de l’iPhone Duo 2 étaient d’ores et déjà en cours de test avec, à la clé, une fonctionnalité majeure absente du premier modèle.
Touch ID à la place de Face ID : le reproche numéro un des premiers testeurs
Il y a quelques jours, les premiers tests de l’iPhone Duo ont commencé à germer sur la Toile. Si Apple semble avoir réussi un véritable tour de force avec son smartphone pliant, il y a un défaut qui revient quand même assez souvent : l’absence de Face ID. La technologie de reconnaissance faciale a en effet cédé sa place à un lecteur d’empreintes logé dans le bouton d’alimentation. Intégrer le module Face ID dans un boîtier aussi fin n’était pas faisable, même pour le géant de Cupertino.
Mais cela pourrait changer avec la deuxième génération d’iPhone Duo, à en croire le bien informé Mark Gurman. D’après le journaliste de Bloomberg, Apple teste déjà des prototypes de l’iPhone Duo 2 intégrant Face ID.
Face ID sous l’écran : Apple explore deux pistes
La marque à la pomme a depuis avancé sur la miniaturisation de Face ID. L’iPhone 18 Pro dispose déjà d’une caméra infrarouge placée sous l’écran. La prochaine étape pourrait consister à y dissimuler aussi l’illuminateur infrarouge, à la fois sur les prototypes de l’iPhone Duo 2 et sur l’iPhone du vingtième anniversaire. De quoi réduire encore la place occupée par le Dynamic Island ou les bordures de l’écran.
Un précédent rapport de Mark Gurman évoquait une autre piste pour faciliter le retour de Face ID : Apple Intelligence. L’IA pourrait prendre en charge une partie du traitement des images, habituellement assuré par certains composants matériels. Apple pourrait ainsi s’appuyer sur un système de détection de profondeur moins complexe et réduire l’encombrement des éléments nécessaires à la reconnaissance faciale.
Une intégration probable, mais pas encore garantie
Gurman le précise lui-même : la présence de Face ID sur des prototypes ne signifie pas qu’elle figurera obligatoirement dans le produit final. Si le développement prend du retard, la technologie de reconnaissance faciale pourrait n’arriver qu’avec l’iPhone Duo 3. Mais l’orientation prise par Apple sur ce point semble déjà assez claire.
Deux autres questions restent en suspens. La première concerne le bouton Action : des équipes internes explorent sa possible intégration sur un futur modèle, bien que Gurman se montre moins affirmatif à ce sujet. La seconde porte sur le devenir du Touch ID. Si Face ID revient, Apple supprimera-t-elle le lecteur d’empreintes, ou les deux systèmes coexisteraient-ils ? Maintenir les deux permettrait aux utilisateurs de s’authentifier aussi bien face à l’écran intérieur que face à l’écran extérieur du smartphone pliant, même si les modalités de leur utilisation restent encore inconnues.