Il y a quelques jours, les premiers tests de l’iPhone Duo ont commencé à germer sur la Toile. Si Apple semble avoir réussi un véritable tour de force avec son smartphone pliant, il y a un défaut qui revient quand même assez souvent : l’absence de Face ID. La technologie de reconnaissance faciale a en effet cédé sa place à un lecteur d’empreintes logé dans le bouton d’alimentation. Intégrer le module Face ID dans un boîtier aussi fin n’était pas faisable, même pour le géant de Cupertino.

Mais cela pourrait changer avec la deuxième génération d’iPhone Duo, à en croire le bien informé Mark Gurman. D’après le journaliste de Bloomberg, Apple teste déjà des prototypes de l’iPhone Duo 2 intégrant Face ID.