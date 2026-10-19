Elon Musk s’est engagé, lundi soir sur son réseau social, à offrir une action SpaceX à chaque enfant américain en 2027. Le don est évalué à plus de 10 milliards de dollars, et ne serait qu'un début.
Il est toujours difficile de savoir si Elon Musk déborde d'ambition politique, ou s'il maîtrise toujours autant les actions disons « coup de tête ». Une action SpaceX pour chaque enfant américain, telle est la promesse lâchée lundi 19 octobre par le milliardaire sur X, avec en prime un « ce sera la première d'une longue série » qui laisse songeur. Le boss de Tesla venait d'expliquer à Anthropic comment, selon lui, l'entreprise devait distribuer ses actions. On est déjà curieux de voir comment il parviendra à glisser plus de 70 millions de titres dans autant de petites mains.
Actions SpaceX : un cadeau à 10 milliards d'Elon Musk, sans notice
Elon Musk veut donc donner une action SpaceX à chaque petit américain. Très bien. Faisons le calcul. Les États-Unis comptent un peu plus de 70 millions de mineurs. À raison d'une action chacun, soit un minuscule morceau de l'entreprise valant environ 146 dollars (130 euros), la facture dépasse les 10 milliards, près de 9 milliards d'euros. Vous avez dit vertigineux ? Pas pour Elon Musk, qui ne céderait qu'à peine plus de 1 % de ses actions SpaceX. Le titre, introduit en juin à 150 dollars, avait grimpé jusqu'à 225 dollars avant de reculer nettement. L'annonce lui a redonné un peu d'élan : environ +1,32 % au moment d'écrire ces lignes, à quasi 148 dollars.
Pour le reste, c'est flou comme un brouillard d'automne. Qui sera éligible, quand, et par quel canal ? Elon Musk n'a donné aucun détail. Une piste tient la corde, celle des « Trump Accounts ». Ces comptes d'investissement pour enfants, ouverts via le Trésor américain, peuvent recevoir des dons d'actions. Brad Gerstner, investisseur à l'origine du dispositif, a salué l'annonce et suggéré d'y verser les titres.
Il présente ces comptes comme offrant à chaque mineur « un compte d'investissement gratuit, à vie ». Dire qu'en juillet, Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, et son mari avaient promis une action à plus de deux millions d'enfants. On peut évidemment douter de la neutralité d'Elon Musk, lui qui a déjà dépensé environ 300 millions de dollars pour aider à faire élire son ancien-futur-ex-actuel (on sait plus) ami Donald Trump.
Quand Elon Musk répond à Anthropic par l'exemple
L'entreprise Anthropic n'est pas étrangère là-dedans. Dimanche, l'entreprise qui exploite le chatbot Claude a annoncé vouloir placer 5 % de ses actions dans un fonds d'intérêt public, sous réserve du feu vert de ses actionnaires. Après sa future introduction en bourse, ce fonds financerait des associations ou redistribuerait directement à certaines populations. Elon Musk a recommandé de donner plutôt « directement au public ». Quatre heures plus tard, il précisait : « C'est ce que je vais faire. » L'annonce sur SpaceX a suivi dans la nuit.
Le milliardaire, pourtant peu tendre avec la philanthropie, ira-t-il jusqu'au bout ? Ses dons passent jusqu'ici presque tous par la Musk Foundation, cinquième plus grande fondation caritative privée des États-Unis. Rendez-vous en 2027 pour juger sur pièces.