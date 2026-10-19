Elon Musk s’est engagé, lundi soir sur son réseau social, à offrir une action SpaceX à chaque enfant américain en 2027. Le don est évalué à plus de 10 milliards de dollars, et ne serait qu'un début.

Elon Musk va offrir une action SpaceX à chaque enfant aux États-Unis, mais personne ne sait comment. © favoritesphoto / Shutterstock
Elon Musk va offrir une action SpaceX à chaque enfant aux États-Unis, mais personne ne sait comment. © favoritesphoto / Shutterstock

Il est toujours difficile de savoir si Elon Musk déborde d'ambition politique, ou s'il maîtrise toujours autant les actions disons « coup de tête ». Une action SpaceX pour chaque enfant américain, telle est la promesse lâchée lundi 19 octobre par le milliardaire sur X, avec en prime un « ce sera la première d'une longue série » qui laisse songeur. Le boss de Tesla venait d'expliquer à Anthropic comment, selon lui, l'entreprise devait distribuer ses actions. On est déjà curieux de voir comment il parviendra à glisser plus de 70 millions de titres dans autant de petites mains.

Actions SpaceX : un cadeau à 10 milliards d'Elon Musk, sans notice

Elon Musk veut donc donner une action SpaceX à chaque petit américain. Très bien. Faisons le calcul. Les États-Unis comptent un peu plus de 70 millions de mineurs. À raison d'une action chacun, soit un minuscule morceau de l'entreprise valant environ 146 dollars (130 euros), la facture dépasse les 10 milliards, près de 9 milliards d'euros. Vous avez dit vertigineux ? Pas pour Elon Musk, qui ne céderait qu'à peine plus de 1 % de ses actions SpaceX. Le titre, introduit en juin à 150 dollars, avait grimpé jusqu'à 225 dollars avant de reculer nettement. L'annonce lui a redonné un peu d'élan : environ +1,32 % au moment d'écrire ces lignes, à quasi 148 dollars.

Pour le reste, c'est flou comme un brouillard d'automne. Qui sera éligible, quand, et par quel canal ? Elon Musk n'a donné aucun détail. Une piste tient la corde, celle des « Trump Accounts ». Ces comptes d'investissement pour enfants, ouverts via le Trésor américain, peuvent recevoir des dons d'actions. Brad Gerstner, investisseur à l'origine du dispositif, a salué l'annonce et suggéré d'y verser les titres.

Il présente ces comptes comme offrant à chaque mineur « un compte d'investissement gratuit, à vie ». Dire qu'en juillet, Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, et son mari avaient promis une action à plus de deux millions d'enfants. On peut évidemment douter de la neutralité d'Elon Musk, lui qui a déjà dépensé environ 300 millions de dollars pour aider à faire élire son ancien-futur-ex-actuel (on sait plus) ami Donald Trump.

Quand Elon Musk répond à Anthropic par l'exemple

L'entreprise Anthropic n'est pas étrangère là-dedans. Dimanche, l'entreprise qui exploite le chatbot Claude a annoncé vouloir placer 5 % de ses actions dans un fonds d'intérêt public, sous réserve du feu vert de ses actionnaires. Après sa future introduction en bourse, ce fonds financerait des associations ou redistribuerait directement à certaines populations. Elon Musk a recommandé de donner plutôt « directement au public ». Quatre heures plus tard, il précisait : « C'est ce que je vais faire. » L'annonce sur SpaceX a suivi dans la nuit.

Le milliardaire, pourtant peu tendre avec la philanthropie, ira-t-il jusqu'au bout ? Ses dons passent jusqu'ici presque tous par la Musk Foundation, cinquième plus grande fondation caritative privée des États-Unis. Rendez-vous en 2027 pour juger sur pièces.