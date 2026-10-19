Elon Musk veut donc donner une action SpaceX à chaque petit américain. Très bien. Faisons le calcul. Les États-Unis comptent un peu plus de 70 millions de mineurs. À raison d'une action chacun, soit un minuscule morceau de l'entreprise valant environ 146 dollars (130 euros), la facture dépasse les 10 milliards, près de 9 milliards d'euros. Vous avez dit vertigineux ? Pas pour Elon Musk, qui ne céderait qu'à peine plus de 1 % de ses actions SpaceX. Le titre, introduit en juin à 150 dollars, avait grimpé jusqu'à 225 dollars avant de reculer nettement. L'annonce lui a redonné un peu d'élan : environ +1,32 % au moment d'écrire ces lignes, à quasi 148 dollars.