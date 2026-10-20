On retrouve la même volonté sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale. L’AWOL Vision Aetherion Max associe ainsi son triple laser à un iris mécanique et au traitement EBL pour renforcer le contraste, tout en conservant la philosophie du « Laser TV », avec une très grande image produite à quelques dizaines de centimètres de l’écran.



L’installation évolue elle aussi. Le JMGO N3 Ultimate combine balancelle motorisée, zoom optique et lens shift, tandis que le Horizon 20 Max dispose lui aussi d’un vrai décalage optique. Ce sont des fonctions importantes : elles permettent de repositionner l’image sans dépendre uniquement du trapèze numérique et des traitements susceptibles de réduire la définition réellement exploitée.



L’idée est désormais de privilégier des profils bien distincts plutôt que d’empiler des références trop proches. Le Nebula X1, notre Clubic Award 2025, côtoie ainsi le Titan Noir Max, l’Aetherion Max ou le N3 Ultimate, tandis que le BenQ W4100i conserve sa place avec une approche plus traditionnelle, centrée sur la fidélité de l’image et la souplesse optique.