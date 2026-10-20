Plus lumineux, mieux équipés et surtout beaucoup plus souples à installer, les vidéoprojecteurs ont franchi un cap en 2026. Après plusieurs mois de tests, nous avons donc largement revu notre sélection des modèles que nous recommandons aujourd’hui.
Il y a encore quelques années, choisir un vidéoprojecteur revenait souvent à arbitrer entre un modèle home cinéma relativement contraignant à installer et un appareil « lifestyle », plus simple à utiliser mais aussi plus limité sur l’image ou l’optique. Cette frontière est devenue beaucoup moins nette.
Ces évolutions nous ont justement conduits à revoir en profondeur notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs de 2026, avec sept modèles testés par Clubic et retenus pour des usages bien distincts.
La frontière home cinéma / lifestyle s’efface
Le triple laser RGB s’est largement installé sur les modèles premium, les systèmes de mise au point et de cadrage automatiques ont progressé, tandis que le zoom optique et le lens shift apparaissent désormais sur des appareils qui conservent Google TV et une approche très grand public. Le XGIMI Horizon 20 Max en est probablement l’exemple le plus parlant : lors de notre test, il nous avait justement convaincus par sa capacité à se rapprocher d’une véritable expérience home cinéma sans abandonner la simplicité qui a fait le succès de la marque.
Plus de lumière, mais surtout de nouveaux efforts sur le contraste et l’installation
La course aux lumens continue évidemment. Le Titan Noir Max pousse par exemple l’exercice jusqu’à 7 000 lumens ISO annoncés. Mais ce qui nous avait surtout intéressés lors de son test était ailleurs : XGIMI utilise deux iris et son traitement DBLE pour essayer d’améliorer simultanément la profondeur des noirs et la dynamique de l’image. C’est notamment ce travail qui lui a permis de décrocher notre note maximale de 10/10.
On retrouve la même volonté sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale. L’AWOL Vision Aetherion Max associe ainsi son triple laser à un iris mécanique et au traitement EBL pour renforcer le contraste, tout en conservant la philosophie du « Laser TV », avec une très grande image produite à quelques dizaines de centimètres de l’écran.
L’installation évolue elle aussi. Le JMGO N3 Ultimate combine balancelle motorisée, zoom optique et lens shift, tandis que le Horizon 20 Max dispose lui aussi d’un vrai décalage optique. Ce sont des fonctions importantes : elles permettent de repositionner l’image sans dépendre uniquement du trapèze numérique et des traitements susceptibles de réduire la définition réellement exploitée.
L’idée est désormais de privilégier des profils bien distincts plutôt que d’empiler des références trop proches. Le Nebula X1, notre Clubic Award 2025, côtoie ainsi le Titan Noir Max, l’Aetherion Max ou le N3 Ultimate, tandis que le BenQ W4100i conserve sa place avec une approche plus traditionnelle, centrée sur la fidélité de l’image et la souplesse optique.
La sélection pourrait encore bouger dans les prochaines semaines
Une mise à jour de ce type reste forcément une photographie du marché à un instant donné. Et celui-ci continue d’avancer rapidement.
Le JMGO Iris Ultra Max, que nous avions découvert à l’IFA en septembre, en est un bon exemple. La marque annonce une chaîne 4K à 120 Hz, jusqu’à 6 500 lumens ISO, un double iris et un contraste natif de 10 000:1, le tout avec un zoom optique, du lens shift et une rotule motorisée. Lors de notre première prise en main, ce n’était d’ailleurs pas tant le 120 Hz qui nous avait marqués que sa capacité à conserver une image lisible avec davantage de lumière dans la pièce et le travail effectué sur les scènes sombres.
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K UHD via pixel shifting
|Luminosité
|6 500 lumens ISO
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|26dB
Cette fois, nous avons désormais l’Iris Ultra Max à la rédaction pour un test complet. Il faudra donc voir si les promesses observées à Berlin se confirment dans nos conditions de mesure et, surtout, s’il parvient à se faire une place dans une sélection devenue particulièrement disputée.
Car c’est probablement ce qui résume le mieux 2026 : le vidéoprojecteur premium n’est plus seulement jugé sur sa capacité à produire une image gigantesque. Contraste, optique, facilité d’installation, HDR, jeu vidéo et usage quotidien pèsent désormais tout autant dans la balance. Et c’est précisément pour suivre cette évolution que notre comparatif continuera, lui aussi, à bouger.