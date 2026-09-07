Enfin, la principale nouveauté technique de la série Iris reste la 4K à 120 Hz. JMGO en a fait le fil rouge de sa présentation, avec une comparaison face au 60 Hz et un moteur MEMC capable, selon la marque, de convertir des contenus en 24, 30 ou 60 images par seconde vers 120 images par seconde.



Texas Instruments a présenté cette combinaison entre définition 4K et haut rafraîchissement comme un vrai défi pour la projection DLP, tandis que MediaTek a rappelé que cette architecture avait déjà été lancée en Chine avant son arrivée à l’international avec les Iris.



JMGO met aussi en avant un traitement Anti-RBE matériel destiné à réduire l’effet arc-en-ciel. Mais je n’ai pas eu les conditions nécessaires pour juger sérieusement ni ce point, ni le 120 Hz, ni l’input lag. Au final, le 4K/120 Hz faisait l’affiche, mais ce sont surtout les démonstrations autour de la lumière et des basses lumières qui m’ont donné envie d’en voir davantage.