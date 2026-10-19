Pour parvenir à cette conclusion, la CMA s'est intéressée à la manière dont Microsoft tire parti de sa position sur plusieurs marchés, des systèmes d'exploitation aux suites bureautiques, en passant par la cybersécurité et les logiciels pour serveurs. Dans les entreprises, l'utilisation de plusieurs produits Microsoft facilite leur déploiement, leur administration et leur sécurisation depuis un environnement commun. Un avantage pratique auquel s'ajoutent les remises accordées aux clients qui regroupent leurs licences, rendant les offres de l'éditeur particulièrement intéressantes.

Mais plus une entreprise s'équipe chez Microsoft, plus il peut lui coûter de choisir un autre fournisseur. Remplacer un logiciel peut lui faire perdre des réductions négociées sur l'ensemble de ses licences, tandis que les fonctionnalités déjà comprises dans ses abonnements rendent les solutions concurrentes moins attractives. C'est notamment le cas de Defender, dont la présence dans les offres Microsoft 365 peut décourager le recours à un autre éditeur de cybersécurité.

À ces avantages commerciaux s'ajoutent des difficultés techniques, plusieurs concurrents dénonçant un accès moins complet aux données, aux API ou aux fonctions internes des logiciels Microsoft, qui limite les possibilités d'intégration de leurs propres produits. Un déséquilibre dont pourrait également profiter Copilot sur le marché de l'intelligence artificielle, grâce à son intégration directe dans les applications Microsoft 365.

La CMA envisage donc d'imposer un accès plus équitable aux données et aux fonctionnalités des logiciels Microsoft, aussi bien pour les éditeurs de cybersécurité que pour les fournisseurs d'assistants IA. Elle pourrait également faciliter le choix d'un autre assistant par défaut, demander la commercialisation séparée de certaines fonctions de Copilot et revoir les conditions de licence de Windows Server et SQL Server, qui peuvent pénaliser les entreprises préférant un hébergeur concurrent d'Azure.