SmartScreen, le système de filtrage de réputation intégré à Windows, fonctionne correctement dans le navigateur Edge. En dehors, c’est une autre histoire. Sur Chrome ou Firefox, la protection web de Defender se révèle nettement moins efficace. Or, les menaces les plus courantes en 2026 ne transitent plus par des fichiers infectés, mais par des pages de phishing, des faux formulaires de connexion et des liens malveillants. C’est précisément là que Defender montre ses limites.

Les laboratoires d’AV-Test et d’AV-Comparatives, deux organismes de référence dans l’évaluation des antivirus, accordent à Defender de bons résultats globaux. Mais les benchmarks récents pointent tout de même quelques lacunes. La première concerne la détection des menaces zero-day, légèrement en retrait des solutions payantes de premier rang. La seconde concerne l’impact assez marqué sur les performances lors des analyses complètes. En août 2025, AV-Test a par ailleurs retiré un demi-point à Defender dans la catégorie « facilité d'utilisation », après avoir constaté le blocage d’un logiciel parfaitement légitime. C’est justement le problème de Smart App Control qui bloque les applications non signées ou non reconnues, en générant régulièrement des faux positifs. Des outils de développement, des utilitaires courants ou des logiciels open source peuvent se retrouver bloqués sans explication claire.