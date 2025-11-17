Ces 3 antivirus viennent d'obtenir un taux de protection de 100%

Avast, AVG et Norton se distinguent en bloquant l'intégralité des 428 menaces testées, soit un taux de protection de 100%. Ces trois produits partagent une particularité : AVG et Norton utilisent le moteur d'Avast, ce qui explique leurs résultats identiques.​

Juste derrière, un groupe de sept solutions atteint 99,5% de protection avec 426 menaces bloquées sur 428. On y retrouve Avira, ESET, G Data, Kaspersky, McAfee, TotalAV et Trend Micro. K7 Total Security affiche 99,3% avec 425 blocages, tandis que Bitdefender, F-Secure et Microsoft Defender se positionnent à 99,1% avec 424 menaces neutralisées. Total Defense et VIPRE obtiennent 98,8% (423 blocages), Malwarebytes 98,1% (420 blocages), et Panda 97,4% (417 blocages). Quick Heal ferme la marche avec 94,2%, ayant bloqué 403 menaces mais laissant passer 25 cas compromis.​

Les résultats montrent que les produits s'appuyant sur les mêmes moteurs de protection affichent des scores proches. G Data, Total Defense et VIPRE utilisent le moteur Bitdefender, tandis que F-Secure et TotalAV intègrent celui d'Avira.