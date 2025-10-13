Pour préserver l'intégrité de leur code, les antivirus déploient plusieurs couches de protection. Les vérifications d'intégrité du code s'assurent que seuls les modules numériquement signés avec des certificats spécifiques peuvent s'exécuter dans le processus antivirus. Cette vérification utilise des signatures cryptographiques EKU (Enhanced Key Usage). Celles-ci définissent précisément les usages autorisés d'un certificat numérique.​

De son côté, la fonctionnalité Windows Protected Process Light (PPL) met en place une autre barrière de défense. Introduite avec Windows 8.1, elle crée une hiérarchie de niveaux de confiance où seuls les processus dotés d'un niveau PPL suffisant peuvent interagir avec d'autres processus protégés. Les antivirus bénéficient du niveau PROTECTION_LEVEL_ANTIMALWARE_LIGHT. Si un intrus tente d'arrêter ou de modifier un processus, les solutions de sécurité seront épargnées. Notons enfin que dans le noyau système, les pilotes antivirus installent des capteurs via le mécanisme Early Launch Antimalware (ELAM). Ces derniers garantissent leur chargement avant tout autre pilote tiers potentiellement malveillant.​

Cette nouvelle approche d'injection exploite une contradiction fondamentale dans l'architecture des antivirus. Plutôt que d'attaquer frontalement le logiciel de sécurité, les pirates retournent ses propres mécanismes de défense contre lui. La technique repose sur le clonage de services protégés et la manipulation des fournisseurs cryptographiquespour générer des processus "immortels".​

Ces processus exploitent une règle immuable : l'antivirus ne peut jamais s'interrompre sans exposer l'ordinateur aux menaces. Or, en infiltrant du code malveillant dans ces composants critiques que l'antivirus ne peut arrêter sans compromettre sa propre mission, les attaquants s'approprient donc les privilèges SYSTEM. Ils sont, en plus, invisibles, et l'antivirus se trouve piégé dans son propre système : il ne peut analyser ces éléments vitaux sans risquer un plantage général du système de protection.