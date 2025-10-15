Pour cette édition, AV Comparatives n'a pas uniquement mesuré la capacité de détection des antivirus. L'équipe a cherché à déterminer comment chaque programme empêche réellement une infection système, tout en vérifiant le taux de faux positifs de chaque solution.

Pour infecter les machines, plusieurs méthodes sont employées : des clés USB vérolées, des dossiers partagés sur le réseau local, ou encore des fichiers malveillants déjà présents sur le disque dur. Il s'agit donc davantage de mesurer le degré de défense contre le malware plutôt que la protection en temps réel face à des menaces venant d'Internet, par exemple, transitant via une page web ou un téléchargement.