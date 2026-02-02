MIcrosoft Edge laisse passer 30% des URL malveillantes

Le laboratoire indépendant AV-Comparatives vient de publier les résultats de son test anti-phishing réalisé entre le 7 et le 19 janvier 2026. L'organisme a soumis 250 URL malveillants authentiques et 250 URL légitimes à six navigateurs web et neuf solutions de sécurité.

Les navigateurs ont été testés tels quels, sans antivirus, tandis que les antivirus et VPN ont été évalués avec Google Chrome, et avec le module Safe Browing désactivé.