MIcrosoft Edge laisse passer 30% des URL malveillantes

Lors d'un test indépendant mené le mois dernier, le navigateur de Microsoft aurait laissé passer près d'un tiers des URL malveillantes. Autant dire que malgré les efforts de l'entreprise, et la présence d'un module anti-phishing, le navigateur n'est certainement pas prêt à passer à l'ère agentique.
Le laboratoire indépendant AV-Comparatives vient de publier les résultats de son test anti-phishing réalisé entre le 7 et le 19 janvier 2026. L'organisme a soumis 250 URL malveillants authentiques et 250 URL légitimes à six navigateurs web et neuf solutions de sécurité.
Les navigateurs ont été testés tels quels, sans antivirus, tandis que les antivirus et VPN ont été évalués avec Google Chrome, et avec le module Safe Browing désactivé.
Edge en dernière place des navigateurs grand public
Microsoft Edge bloque 70% des tentatives de phishing testées, soit 175 URL malveillantes sur 250. Ce score le place en queue du classement des navigateurs, juste derrière Google Chrome qui atteint 72% et devant Opera à 74%. Mozilla Firefox affiche une légère avance avec 75% de blocage. Les deux navigateurs sécurisés Avast Secure Browser et Norton Secure Browser dominent le test avec 94% de détection chacun.
Concrètement, ces chiffres signifient que trois URL de phishing sur dix passent à travers les mailles du filet de protection de Edge. Pour un utilisateur qui consulte régulièrement ses emails ou navigue sur des liens partagés, le risque d'exposition à une page frauduleuse reste donc bien réel. Le test n'a en revanche détecté aucun faux positif sur l'ensemble des navigateurs évalués. Les mécanismes de blocage semblent donc privilégier la prudence.
Les antivirus surclassent les protections natives
Les solutions de sécurité dédiées surpassent nettement les protections intégrées des navigateurs. Avast Free Antivirus et Norton Antivirus Plus atteignent tous deux 95% de blocage. ESET HOME Security Essential affiche 90%, tandis que Webroot SecureAnywhere Internet Security Plus et NordVPN Threat Protection Pro obtiennent respectivement 93% et 92%. Même les solutions les moins performantes comme Dr. Web Security Space (61%) ou K7 Total Security (68%) restent dans la moyenne des navigateurs web standards.
Le mécanisme de blocage est différent. Les antivirus analysent le trafic web au niveau protocole, ce qui leur permet de filtrer HTTP, HTTPS, HTTP3 et QUIC indépendamment du navigateur utilisé. Certains intègrent également des modules d'intelligence artificielle pour identifier les contenus frauduleux avant leur affichage complet, comme la Protection contre les escroqueries d'Avast qui détecte les arnaques en temps réel pendant le chargement des pages.
Microsoft avait annoncé en novembre 2024 l'arrivée prochaine d'un détecteur de scams alimenté par l'IA dans Edge. De toute évidence, ce dernier doit encore être perfectionné.