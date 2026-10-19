Apple n’a pas encore commercialisé son premier écran connecté qu’une version plus ambitieuse se dessine déjà. Le constructeur travaillerait sur un HomeView équipé d’un bras robotisé, capable de suivre les utilisateurs dans leurs déplacements.
Apple ne manque décidément pas d’idées pour s’installer dans nos maisons. Quelques jours après avoir présenté le HomeView, son premier écran connecté destiné au salon ou à la cuisine, le constructeur préparerait déjà une déclinaison beaucoup plus sophistiquée. Et cette fois, il ne serait pas question de simplement agrandir l’affichage ou d’améliorer les haut-parleurs. Apple voudrait donner vie à son appareil, avec un bras robotisé capable d’orienter automatiquement l’écran vers la personne qui lui parle. Un concept qui rappelle certaines expérimentations du constructeur dans la robotique domestique, et qui pourrait prendre forme plus rapidement qu’on ne l’imaginait.
Un écran qui vous suit du regard dans la maison
Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple poursuivrait le développement d’une version haut de gamme de son HomeView, connue en interne sous le nom de code J595. Contrairement au modèle présenté le 13 octobre, équipé d’une dalle de 7 pouces, ce nouvel appareil profiterait d'un écran d’environ 9 pouces. Mais sa véritable particularité se trouverait sous l'affichage.
Apple envisagerait d’installer l’écran sur un bras motorisé capable de pivoter à 360 degrés. Grâce à la reconnaissance vocale, le dispositif pourrait identifier la personne qui s’adresse à Siri et orienter automatiquement son écran dans sa direction.
Imaginez un HomeView posé sur le plan de travail de la cuisine. Vous préparez le dîner, puis vous vous déplacez pour récupérer des ingrédients. Plutôt que de rester figé face à un mur, l'écran pourrait se tourner vers vous pour continuer à afficher une recette ou faciliter un appel FaceTime.
C'est du moins l’expérience qu’Apple chercherait à proposer. Pour l’instant, rien ne permet de connaître la rapidité des mouvements, la précision du suivi ou les possibilités réelles de cette articulation. La commercialisation serait envisagée en 2027 ou 2028, sans calendrier plus précis. Quant aux appellations HomeView Max, Ultra ou 360 évoquées dans la presse, elles relèvent pour le moment de la spéculation.
Apple rêve depuis longtemps d’un compagnon robotisé
L’idée n’est pas complètement nouvelle. Dès 2024, plusieurs indiscrétions évoquaient un robot domestique imaginé par Apple, avec un écran monté sur un bras articulé. En mai 2025, nous évoquions déjà une version haut de gamme de l’écran connecté d'Apple, capable d’ajuster automatiquement son orientation. Le projet était alors présenté comme un compagnon domestique doté de fonctions avancées d’intelligence artificielle.
La nouveauté, c’est qu’Apple dispose désormais d’un premier produit autour duquel construire cette gamme. Le HomeView classique, attendu le 13 novembre dans les premiers pays concernés, propose un écran tactile, des fonctions de visioconférence et l’accès aux équipements domotiques depuis une interface commune.
La version robotisée pourrait aller plus loin en rendant les interactions avec Siri AI plus naturelles. Plutôt que de placer systématiquement l’appareil face à soi, l’utilisateur pourrait lui parler depuis différents endroits de la pièce. Une approche intéressante pour un équipement destiné à être partagé entre plusieurs membres du foyer.
Reste à savoir si ce mécanisme apportera suffisamment de confort pour justifier un tarif probablement supérieur. Autre inconnue : sa disponibilité européenne. Le HomeView actuel ne sera pas commercialisé dans l’Union européenne au lancement, Apple invoquant l’absence de Siri AI sur iPhone et iPad en raison de son différend avec Bruxelles autour du DMA. Rien ne garantit que cette future déclinaison échappera aux mêmes restrictions.
Apple a donc encore du travail avant de transformer son écran connecté en compagnon robotisé. Mais à Cupertino, on semble déjà considérer qu’un écran capable de répondre à nos questions ne suffit plus. Il faudrait désormais qu’il se tourne vers nous pour le faire.