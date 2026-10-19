Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple poursuivrait le développement d’une version haut de gamme de son HomeView, connue en interne sous le nom de code J595. Contrairement au modèle présenté le 13 octobre, équipé d’une dalle de 7 pouces, ce nouvel appareil profiterait d'un écran d’environ 9 pouces. Mais sa véritable particularité se trouverait sous l'affichage.

Apple envisagerait d’installer l’écran sur un bras motorisé capable de pivoter à 360 degrés. Grâce à la reconnaissance vocale, le dispositif pourrait identifier la personne qui s’adresse à Siri et orienter automatiquement son écran dans sa direction.

Imaginez un HomeView posé sur le plan de travail de la cuisine. Vous préparez le dîner, puis vous vous déplacez pour récupérer des ingrédients. Plutôt que de rester figé face à un mur, l'écran pourrait se tourner vers vous pour continuer à afficher une recette ou faciliter un appel FaceTime.

C'est du moins l’expérience qu’Apple chercherait à proposer. Pour l’instant, rien ne permet de connaître la rapidité des mouvements, la précision du suivi ou les possibilités réelles de cette articulation. La commercialisation serait envisagée en 2027 ou 2028, sans calendrier plus précis. Quant aux appellations HomeView Max, Ultra ou 360 évoquées dans la presse, elles relèvent pour le moment de la spéculation.