Dans son arrêt du 22 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a jugé trompeuses plusieurs publicités diffusées par Free Mobile en janvier 2021. Les magistrats ont sanctionné le slogan « jusqu’à 3 fois plus rapide que la 4G » et l’annonce d’une « large couverture » à près de 40 % de la population. Ils ont aussi épinglé la carte de couverture 5G publiée sur le site de l’opérateur. La mention « sans surcoût » ne tenait pas davantage, car l’abonné devait acheter un smartphone compatible s’il voulait profiter de la 5G.

Free Mobile doit verser à Familles Rurales 15 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros de frais de procédure, loin des plus de 1,3 million d’euros réclamés par l’association. L’opérateur lui doit aussi 3 000 euros au titre de la procédure devant la Cour de cassation. Familles Rurales envisage maintenant une action de groupe au profit des clients qui ont acheté un smartphone compatible au lancement de l’offre. Sa présidente, Guylaine Brohan, veut que « cette victoire collective se traduise concrètement pour les consommateurs ».

Orange a connu ce dossier des deux côtés de la barre. En février 2021, l’opérateur historique avait assigné Free devant le tribunal de commerce de Paris et lui reprochait de taire les débits de chaque bande de fréquences 5G. Le tribunal l’a débouté en mai 2024. Quatre mois plus tard, dans l’affaire engagée par la CLCV, la cour d’appel de Paris a jugé trompeuse la communication d’Orange sur ses forfaits « 4G/5G », faute d’informations suffisantes sur les débits minimums et les dates prévisionnelles de couverture. Elle lui a ordonné de modifier sa communication sous astreinte et de publier des communiqués.

Orange contestait ces obligations au nom du droit européen. En rejetant son pourvoi, la Cour de cassation a rappelé que les performances d’un forfait et la disponibilité effective de la 5G peuvent être essentielles au choix du consommateur. Les dates annoncées sur une carte de couverture prévisionnelle sont aussi, à ses yeux, une information substantielle.