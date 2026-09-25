Quel débit internet pouvez-vous espérer grâce à votre contrat ? Il semblerait que la réponse ne soit pas claire pour Familles rurales, qui avaient déjà alerté les FAI hexagonaux. Malheureusement, l'association n'a pas obtenu de réponse satisfaisante. Résultat, « après des mises en demeure restées infructueuses, Familles Rurales engage quatre actions de groupe contre Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR » a-t-elle annoncé.

Elle accuse en effet les grands groupes de ne pas mentionner systématiquement dans les contrats passés le débit minimum de leur réseau et le « débit normalement disponible », ce qui serait contrevenir à une obligation imposée par l'Union européenne il y a déjà 10 ans. Et ce ne serait pas une simple plainte sans incidence.