Lancée avec Android 16, la Protection Avancée permet de verrouiller automatiquement votre téléphone en cas de vol, d’être averti par Chrome avant de visiter un site non sécurisé et de bloquer l’installation d’applis issues de sources inconnues. Google n’impose pas par défaut ce type de protection, mais si cela vous intéresse, sachez qu’il vous suffit de vous rendre dans « Paramètres » > « Sécurité et Confidentialité » > « Protection Avancée » et d’activer l’option « Protection de l'appareil ».