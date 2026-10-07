La firme de Mountain View déploie son correctif mensuel d’octobre sur les smartphones Pixel compatibles avec Android 17. Beaucoup plus léger que celui de septembre, il colmate tout de même 25 vulnérabilités, dont sept critiques, et pourrait marquer la fin du support des Pixel 6 et 6 Pro sortis en 2021.

Après le copieux Pixel Drop de septembre, Google revient à une mise à jour nettement plus sage en octobre. Les bulletins Android et Pixel recensent au total 31 vulnérabilités corrigées, dont dix classées critiques. Une autre faille, de gravité élevée, pouvait permettre l’exécution de code à distance.

Une petite mise à jour qui corrige tout de même sept failles critiques

Tous les Pixel qui font tourner Android 17 sont concernés avec un déploiement progressif selon les modèles et les opérateurs.

Google distribue trois versions du firmware : CP3A.261005.002.A1 pour les Pixel 6 et 7, le Pixel Tablet et le premier Pixel Fold ; CP3A.261005.005 pour les Pixel 8 à 10 ; et CD1A.261005.003 pour la gamme Pixel 11.

La partie visible de la mise à jour tient, elle, en trois correctifs. Sur les Pixel 8 à 11, Google répare un problème qui pouvait empêcher le clavier virtuel d’apparaître dans certains champs de recherche. Les Pixel 8 à 10 bénéficient également d’un correctif contre des grésillements ou des distorsions de la sonnerie lors de certains appels VoIP.

Dernier bogue résolu par cette mise à jour : certains Pixel 11 pouvaient enregistrer photos et vidéos dans la mauvaise orientation. Les autres problèmes connus devront vraisemblablement attendre les prochaines updates plus importantes du système d'exploitation de Google, c'est-à-dire Android 17 QPR2 attendu en décembre puis QPR3 en mars 2027. La bêta de cette dernière comporte déjà une liste bien plus fournie de corrections.

Les Pixel 6 arrivent au bout du chemin

Cette mise à jour d’octobre pourrait surtout avoir une petite valeur historique pour les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro. Lancés en 2021, les deux modèles arrivent au terme de leur période de support ce mois-ci. Le Pixel 6a dispose encore de quelques mois devant lui, jusqu’en juillet 2027, tandis que les Pixel 7 et 7 Pro seront très rapidement les prochains sur la liste.

Les propriétaires de smartphones Google plus récents peuvent dormir sur leurs deux oreilles : les Pixel 10 sont couverts jusqu’en août 2032, le Pixel 10a jusqu’en mars 2033 alors que les tout nouveaux Pixel 11 seront mis à jour jusqu'en août de la même année.