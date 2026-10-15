Concernant les utilisateurs historiques, la marque prend un engagement : la décision « n’est pas appliquée à nos anciens utilisateurs et elle ne le sera pas ». Il explique que ceux-ci ont acheté leurs produits dans un cadre que Withings entend respecter. Le critère publié reste la date de création du compte, et non celle de l’achat d’un appareil.

Le constructeur avait anticipé les réactions. « C’est quelque chose qui est sensible, on le sait », reconnaît-il. Pour autant, un changement de cap immédiat n’est pas envisagé : « Revenir sur une décision du jour au lendemain, non. »

Ce débat rappelle le bras de fer entre Garmin et Strava à l’automne 2025. Garmin exigeait un affichage plus visible de sa marque sur les plateformes exploitant les mesures de ses montres, sous peine de couper l’accès au transfert automatique. Strava avait finalement accepté ces conditions, puis retiré sa plainte contre Garmin, qui portait sur des brevets.

Garmin voulait rendre sa marque plus visible, Withings veut renforcer ses revenus d’abonnement. Deux stratégies différentes, mais un même enjeu : la valeur des données produites par leurs appareils. Avec l’essor de l’IA, les fabricants veulent aussi tirer leur épingle du jeu, notamment lorsque leurs mesures alimentent les services des autres.