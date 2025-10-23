Après trois semaines de tension judiciaire, Strava met fin à sa procédure contre Garmin. Une trêve qui suspend, pour l’instant, un conflit autour des brevets et de l’usage des données.
La bataille juridique opposant Strava et Garmin prend un tournant pour le moins inattendu. Le 21 octobre, Strava a déposé un bref document pour clore sa procédure contre Garmin en abandonnant volontairement l'action, sans préjudice. Trois semaines seulement après avoir accusé le fabricant de montres de violer ses brevets sur les segments et les cartes de chaleur, la plateforme californienne fait donc marche arrière, sans pour autant renoncer à la possibilité de la relancer ultérieurement.
Strava retire sa plainte contre Garmin… pour le moment
À vrai dire, le différend entre Garmin et Strava ne portait pas uniquement sur des brevets. Peu après le dépôt de plainte, le directeur produit de Strava, Matt Salazar, avait expliqué sur Reddit que Garmin tentait de l'obliger à afficher plus visiblement le nom Garmin chaque fois que Strava exploite des données provenant d’une montre de la marque. Jusqu'alors, Strava refusait catégoriquement de se plier à ce qu’il décrivait comme un abus lié à l’utilisation des données utilisateurs.
Cette prise de position n’avait pas suscité le soutien escompté au sein de la communauté Reddit de Strava. Face à la réaction mitigée des utilisateurs, la société avait finalement accepté d’intégrer davantage la marque Garmin sur sa plateforme, sans pour autant fournir d'explication officielle pour justifier sa décision. Ce revirement, suivi du retrait de la plainte, marque par conséquent la fin des hostilités entre les deux entreprises. Du moins, pour le moment.
Rappelons que si Strava ne se ravisait pas, Garmin menaçait de supprimer l'accès à son API à la date du 1ᵉʳ novembre 2025. Les conséquences auraient alors probablement été bien plus lourdes, autant pour l'application que pour les utilisateurs.
Strava, grand perdant de cette bataille ?
Pendant que Strava menait cette bataille juridique, Komoot, concurrent direct de la plateforme, annonçait un partenariat avec Garmin et était désormais recommandé aux utilisateurs lors de la configuration d'un nouvel appareil Garmin. En tentant d'affaiblir l'un de ses partenaires les plus importants, Strava a non seulement fragilisé cette relation, mais a également permis à Garmin de s'allier avec la concurrence. Sur le forum de la communauté Strava, les réactions ont été sans appel, de nombreux utilisateurs menaçant d'annuler leur abonnement payant si le conflit nuisait à la synchronisation avec leurs appareils Garmin.
Nous l'évoquions plus tôt dans cet article, rien n’indique pour autant que le contentieux soit définitivement clos. Le retrait sans préjudice laisse de toute évidence la porte ouverte à une reprise de la procédure. Enfin, si la tension semble retomber entre Strava et Garmin, rappelons que ce dernier est aussi la cible d'une plainte déposée par Sunto, une marque qui commercialise des montres de sport, celle-ci portant une fois encore sur des violations de brevets.
