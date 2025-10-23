À vrai dire, le différend entre Garmin et Strava ne portait pas uniquement sur des brevets. Peu après le dépôt de plainte, le directeur produit de Strava, Matt Salazar, avait expliqué sur Reddit que Garmin tentait de l'obliger à afficher plus visiblement le nom Garmin chaque fois que Strava exploite des données provenant d’une montre de la marque. Jusqu'alors, Strava refusait catégoriquement de se plier à ce qu’il décrivait comme un abus lié à l’utilisation des données utilisateurs.

Cette prise de position n’avait pas suscité le soutien escompté au sein de la communauté Reddit de Strava. Face à la réaction mitigée des utilisateurs, la société avait finalement accepté d’intégrer davantage la marque Garmin sur sa plateforme, sans pour autant fournir d'explication officielle pour justifier sa décision. Ce revirement, suivi du retrait de la plainte, marque par conséquent la fin des hostilités entre les deux entreprises. Du moins, pour le moment.

Rappelons que si Strava ne se ravisait pas, Garmin menaçait de supprimer l'accès à son API à la date du 1ᵉʳ novembre 2025. Les conséquences auraient alors probablement été bien plus lourdes, autant pour l'application que pour les utilisateurs.