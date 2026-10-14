Le changement est confirmé dans la documentation officielle de Withings. Depuis le 13 octobre 2026, les personnes qui créent un nouveau compte doivent posséder un abonnement Withings+ actif pour exporter leurs mesures vers Apple Santé, Google Health Connect et les autres applications partenaires concernées.

Concrètement, si vous achetez aujourd’hui une balance Body Smart et souhaitez retrouver votre poids ou votre composition corporelle dans l’application Santé de votre iPhone, il faudra passer à la caisse. L’abonnement Withings+ est proposé en France à 9,95 € par mois ou 99,50 € par an. Une somme loin d’être anodine pour une simple synchronisation de données.

Bonne nouvelle toutefois pour les utilisateurs historiques : les comptes créés avant le 13 octobre conservent gratuitement cette fonctionnalité, même sans abonnement. Le changement concerne donc les nouveaux inscrits, et non l’ensemble des propriétaires d’appareils Withings.

Les mesures restent également consultables gratuitement dans l'application du constructeur. Il demeure possible de télécharger ses données pour les conserver ou les partager manuellement, notamment sous forme de PDF. En revanche, cette solution ne remplace pas la synchronisation automatique vers les applications utilisées au quotidien.