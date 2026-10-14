Withings vient de modifier les règles de synchronisation de ses données de santé avec les applications tierces. Une fonction jusqu’ici gratuite passe désormais par un abonnement, mais tous les utilisateurs ne sont pas concernés.
Acheter une balance connectée, monter dessus chaque matin et retrouver automatiquement son poids dans Apple Santé : voilà un usage presque banal aujourd’hui. Chez Withings, cette simplicité va désormais coûter plus cher à certains utilisateurs. Depuis le 13 octobre, le fabricant français impose en effet un abonnement Withings+ pour transférer les mesures de ses appareils vers les applications de santé partenaires. Une décision qui accompagne le lancement de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, mais qui risque de faire grincer quelques dents. D’autant que les utilisateurs concernés devront payer pour récupérer dans leur application favorite des données enregistrées par un appareil qu’ils ont déjà acheté.
Apple Santé et Health Connect désormais réservés aux abonnés
Le changement est confirmé dans la documentation officielle de Withings. Depuis le 13 octobre 2026, les personnes qui créent un nouveau compte doivent posséder un abonnement Withings+ actif pour exporter leurs mesures vers Apple Santé, Google Health Connect et les autres applications partenaires concernées.
Concrètement, si vous achetez aujourd’hui une balance Body Smart et souhaitez retrouver votre poids ou votre composition corporelle dans l’application Santé de votre iPhone, il faudra passer à la caisse. L’abonnement Withings+ est proposé en France à 9,95 € par mois ou 99,50 € par an. Une somme loin d’être anodine pour une simple synchronisation de données.
Bonne nouvelle toutefois pour les utilisateurs historiques : les comptes créés avant le 13 octobre conservent gratuitement cette fonctionnalité, même sans abonnement. Le changement concerne donc les nouveaux inscrits, et non l’ensemble des propriétaires d’appareils Withings.
Les mesures restent également consultables gratuitement dans l'application du constructeur. Il demeure possible de télécharger ses données pour les conserver ou les partager manuellement, notamment sous forme de PDF. En revanche, cette solution ne remplace pas la synchronisation automatique vers les applications utilisées au quotidien.
L’intelligence artificielle pour justifier un nouvel abonnement
Pourquoi imposer aujourd’hui une telle restriction ? Withings explique avoir modifié son API et renforcé ses mesures de confidentialité pour accompagner l’arrivée de son nouveau connecteur IA.
Ce dernier repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard permettant à des assistants comme ChatGPT, Claude ou Gemini d’accéder aux informations fournies par d’autres services. À terme, les abonnés pourront donc interroger directement leur assistant sur leurs mesures de poids, leur sommeil ou leurs tendances de santé, sans nécessairement passer par l’application Withings.
Une évolution intéressante, même si le lien avec la facturation des exportations classiques vers Apple Santé ou Health Connect reste discutable. Ces applications récupèrent depuis longtemps les mesures des objets connectés, sans nécessiter les nouvelles capacités conversationnelles proposées par le constructeur.
La décision commence d'ailleurs à provoquer des réactions sur le forum d'assistance de Withings. Plusieurs clients dénoncent la transformation d'une fonctionnalité auparavant gratuite en service payant, alors qu'ils ont déjà investi dans les appareils de la marque.
Withings n’est évidemment pas le premier fabricant à miser sur les abonnements pour enrichir ses produits connectés. Mais il franchit ici une étape supplémentaire : ce ne sont plus seulement les analyses avancées ou les conseils personnalisés qui deviennent payants, mais aussi la possibilité de retrouver automatiquement ses propres mesures ailleurs. Une drôle de manière de promettre aux utilisateurs davantage de contrôle sur leur santé.