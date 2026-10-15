Lancée en 2010, la DS3 avait rapidement trouvé son public grâce à son style affirmé, son gabarit compact et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Depuis, DS Automobiles a pris son indépendance vis-à-vis de Citroën et s’est progressivement orientée vers le haut de gamme. Avec le concept DS F3VER, présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, la marque semble vouloir renouer avec cet héritage, en imaginant une petite voiture électrique qui remet la compacité au centre du jeu.