Avec son concept F3VER, DS Automobiles esquisse le retour d’une petite voiture électrique au style affirmé, proche de la DS3 originelle (et donc loin du SUV premium actuel), qui pourrait séduire ceux qui attendent une véritable citadine de la marque.
Lancée en 2010, la DS3 avait rapidement trouvé son public grâce à son style affirmé, son gabarit compact et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Depuis, DS Automobiles a pris son indépendance vis-à-vis de Citroën et s’est progressivement orientée vers le haut de gamme. Avec le concept DS F3VER, présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, la marque semble vouloir renouer avec cet héritage, en imaginant une petite voiture électrique qui remet la compacité au centre du jeu.
DS F3VER : une citadine électrique de 4,19 mètres au style affirmé
D'après les informations fournies par le constructeur, le concept DS F3VER affiche des dimensions de 4,19 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,46 mètre de haut. Son empattement (de 2,70 mètres) doit permettre de préserver un espace intérieur généreux, tandis que le coffre annonce un volume de 400 litres. Des valeurs qui témoignent d’une volonté de concilier format compact et polyvalence au quotidien.
Côté design, DS ne cherche pas à passer inaperçue. La face avant adopte une signature lumineuse verticale en forme de Y, autour d’un « totem vertical » qui met en scène le logo de la marque. À l’arrière, les feux jouent sur la profondeur et s’appuient sur 16 panneaux LED pour créer un effet de tunnel lumineux.
La personnalisation occupe également une place centrale. La peinture Bleu Cosmique change de tonalité selon la lumière, entre bleu et violet, tandis qu’un anneau décoratif sur le pavillon, ainsi qu'une carrosserie bicolore, se charger de renforcer le caractère singulier du concept.
La DS3 électrique existe déjà, mais…
Attention toutefois à ne pas confondre cette proposition avec la DS 3 actuelle. Le modèle est déjà disponible en version 100 % électrique, sous le nom de DS 3 E-TENSE, mais il adopte une silhouette de petit SUV urbain. Un positionnement différent de celui de la petite citadine trois portes qui avait contribué au succès de la première génération.
Aussi, le tarif constitue un autre obstacle pour les automobilistes au budget plus mesuré. Selon la version et la configuration, la DS 3 électrique dépasse les 40 000 euros…
Le concept F3VER laisse entrevoir une autre piste, celle d’un modèle plus compact dans son esprit, sans pour autant renoncer aux ambitions premium de DS Automobiles, et (on l'espère) plus abordable aussi. Il faudra toutefois patienter encore un peu (jusqu'en 2028 probablement) pour découvrir un éventuel modèle de série découlant de cette F3VER.
Le retour de la DS3, la « vraie » ?
Entre 2010 et 2019, la DS3 a contribué à installer une identité propre, avant même que DS Automobiles ne devienne une marque indépendante. Son format, son style personnalisable, son caractère distinctif… Tout cela lui avait permis de se faire une place de choix sur un marché pourtant particulièrement disputé.
Avec F3VER, DS explore une nouvelle interprétation de cet ADN, mais adaptée à l’électrification. A l'heure actuelle, le constructeur présente néanmoins le véhicule comme « un laboratoire stylistique » destiné à inspirer ses futurs modèles.
Pour convaincre, le modèle de série devra donc retrouver ce qui faisait le charme de la première DS3, à commencer par une vraie personnalité, un format adapté à la ville et un positionnement tarifaire cohérent.