Dacia lève un coin du voile sur la future génération de sa Spring. Toujours fidèle à son nom, la petite électrique promet un vrai renouveau technique, avec une base commune à la future Renault Twingo et une production européenne.
Cinq ans après le lancement de la première Spring, Dacia prépare activement la relève. Le constructeur vient en effet de confirmer officiellement l’arrivée d’une nouvelle génération de sa citadine électrique, qui conservera l’appellation « Spring » comme l’indique Automobile-Propre, malgré une refonte annoncée en profondeur. Un choix loin d’être anodin pour un modèle devenu, au fil des années, l’un des symboles de l’électrique accessible en Europe (plus de 210 000 ventes).
Une Spring repensée, mais fidèle à sa mission
Pour accompagner cette annonce, Dacia a publié une première image teaser. Une silhouette encore mystérieuse, qui ne dévoile qu’une partie de la poupe du véhicule. Suffisant toutefois pour distinguer une partie de signature lumineuse arrière et des lignes visiblement plus affirmées que celles de l’actuelle génération.
Si le nom reste inchangé, la recette technique devrait en revanche évoluer. La future génération reposera sur la même plateforme que la nouvelle Renault Twingo électrique, développée au sein du groupe Renault pour réduire les coûts de production et accélérer les délais de développement.
La nouvelle Spring sera également assemblée en Slovénie, dans la même usine que la future Twingo. Un changement stratégique pour Dacia, qui permettra notamment à son modèle électrique de profiter d’une fabrication européenne, un argument devenu crucial sur un marché de plus en plus sensible aux questions de souveraineté industrielle.
Rendez-vous au Mondial de Paris
Pour découvrir cette nouvelle Spring dans son intégralité, il faudra encore patienter quelques mois, puisque Dacia a confirmé une première présentation publique à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, programmé en octobre prochain.
D’ici là, la marque devrait distiller progressivement de nouvelles informations sur son modèle, et avec une philosophie plus européenne, plus moderne et toujours abordable, la future Spring entend bien conserver l’une des recettes qui ont fait son succès : proposer l’électrique au prix le plus juste.
Le constructeur promet par ailleurs un tarif inférieur à 18 000 euros, avant aides éventuelles, et un véhicule qui conservera l’essentiel, à savoir « une motorisation 100% électrique, 4 vraies places et un vrai coffre. » Ouf !