Selon les informations de Reuters, qui a consulté une communication interne, Netflix supprime environ 1 000 emplois, soit 6 % de ses effectifs. Les équipes chargées des produits, des technologies, des ressources humaines et des affaires juridiques sont principalement concernées.

Dans leur message aux salariés, les codirecteurs généraux Ted Sarandos et Greg Peters expliquent vouloir concentrer les ressources de l’entreprise sur les activités présentant le plus fort potentiel. Netflix assure néanmoins maintenir ses objectifs financiers pour l'année.

La réorganisation touche aussi les contenus. D’après le média spécialisé TheWrap, Doug Belgrad, vice-président de la division cinéma et proche collaborateur du responsable des films Dan Lin, figure parmi les départs. Sheroum Kim, chargée des productions indépendantes, est également concernée.

Du côté des séries, plusieurs responsables quittent leurs fonctions, notamment Carolina Garcia, qui avait travaillé sur Stranger Things, ainsi qu’Andrew McQuinn et Lisa Lang McMullen. Des départs qui témoignent de l’ampleur de la réorganisation, même s’ils ne permettent pas, à eux seuls, d’affirmer que Netflix prépare un changement radical dans sa politique de production.

La plateforme avait déjà commencé à revoir ses relations avec certains grands noms du cinéma. Ces nouvelles suppressions de postes interviennent donc dans un contexte où le groupe cherche à mieux répartir ses investissements entre films, séries, événements en direct et nouvelles formes de divertissement.