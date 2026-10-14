Les échanges sont analysés sur le smartphone, sans être transmis aux serveurs de Google ou des autorités singapouriennes. Une garantie intéressante pour la confidentialité, même si des questions demeurent sur l'accès aux messages, les applications concernées et les contrôles laissés à l'utilisateur.



Google ne fournit pas encore de chiffres détaillés sur l'efficacité du système ou les fausses alertes. Développée initialement pour Singapour, cette technologie n'est pas encore disponible pour le grand public. On ignore quelles messageries et quels smartphones seront compatibles, et aucun déploiement en France n'est annoncé.



Cette approche pourrait pourtant être utile face aux fraudes par usurpation d'identité ou aux faux conseillers bancaires. Reste à démontrer qu'elle peut repérer ces manipulations sans multiplier les alertes injustifiées.