Le palmarès des débits fibre optique a changé de visage, et Orange, bon dernier il y a un an, passe désormais devant Free en téléchargement, ou en « descendant », comme on dit dans le milieu. Bouygues Telecom n'est pas en reste et s'empare de la première marche en envoi (débit dit « montant »), reléguant l'ancien leader à la troisième place sur les deux tableaux, tandis que SFR reste quatrième. De ce que Zone ADSL&Fibre nous a appris mardi, nos connexions fibre n'ont jamais été aussi rapides, même si les mesures appellent quelques précautions.