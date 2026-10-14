Free a perdu la tête du palmarès des débits fibre établi par Zone ADSL&Fibre. Orange s'impose désormais en téléchargement et Bouygues Telecom en envoi, alors que les débits moyens de la fibre progressent encore en France.
Le palmarès des débits fibre optique a changé de visage, et Orange, bon dernier il y a un an, passe désormais devant Free en téléchargement, ou en « descendant », comme on dit dans le milieu. Bouygues Telecom n'est pas en reste et s'empare de la première marche en envoi (débit dit « montant »), reléguant l'ancien leader à la troisième place sur les deux tableaux, tandis que SFR reste quatrième. De ce que Zone ADSL&Fibre nous a appris mardi, nos connexions fibre n'ont jamais été aussi rapides, même si les mesures appellent quelques précautions.
Free perd sa couronne des débits fibre
Commençons par le téléchargement, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les données arrivent chez vous, qu’il s’agisse d’une série en streaming, d’une mise à jour ou d’un jeu à récupérer. Sur ce critère, Orange affiche une moyenne de 542,85 Mbit/s. Bouygues Telecom talonne l'opérateur historique à 531,72 Mbit/s, devant Free (505,5 Mbit/s) et, plus loin, SFR (452,93 Mbit/s). Entre les deux premiers, l’écart n’est que d’environ 11 Mbit/s, une différence difficile à percevoir au quotidien, qui invite à relativiser un peu le sacre.
En envoi, la hiérarchie se redessine. Cette fois, on parle de la vitesse à laquelle vos données quittent la maison pour rejoindre Internet. Bouygues Telecom prend la main avec 463,45 Mbit/s, devant Orange (430,29 Mbit/s), Free (411,37 Mbit/s) et SFR (390,67 Mbit/s). On y prête souvent moins attention qu’au téléchargement. Ce débit compte pourtant dès que l’on sauvegarde ses photos dans le cloud, que l’on partage de lourdes vidéos ou que l’on enchaîne les visios depuis son salon, puisque c’est lui qui transporte votre image et votre voix.
De 407 Mbit/s dans le palmarès précédent, Orange grimpe à près de 543 Mbit/s, soit environ 136 Mbit/s de mieux. Zone ADSL&Fibre y voit l'effet de la généralisation des offres très haut débit, qui a permis aux concurrents de Free de combler leur retard. Le plus intrigant se joue pourtant chez l'ex-leader, l'opérateur de Xavier Niel, passé de 561 à 505,5 Mbit/s en un an, que l'étude n'explique pas.
Des débits fibre en hausse, mais un classement à nuancer
Au-delà du classement, c'est toute la fibre française qui gagne en vitesse. Le débit moyen atteint 511 Mbit/s en téléchargement (+12 % sur un an) et 420 Mbit/s en envoi (+15 %). Le ping (ou latence), ce temps de réaction cher aux joueurs en ligne notamment, descend à 9,4 ms (-1 %). Après plusieurs années de progression timide, les débits ont grimpé de 31 % depuis début 2024, et l'envoi a plus que doublé depuis 2018. La performance se partage désormais entre plusieurs opérateurs, sur un marché peut-être plus compétitif que jamais.
L'envolée est aussi à mettre au crédit des offres elles-mêmes. En un an, l'entrée de gamme est passée d'environ 200 à 500 Mbit/s à près de 1 Gbit/s. Le haut de gamme atteint jusqu'à 8 Gbit/s symétriques chez tous les opérateurs, c'est-à-dire autant en envoi qu'en réception. Orange se distingue avec une vitesse jusqu'à 2 Gbit/s dès son premier prix et jusqu'à 8 Gbit/s symétriques dès le milieu de gamme. Remercions aussi le Wi-Fi 7, qui se répand et permet de mieux exploiter ces débits à la maison.
Pour information, ce palmarès s'appuie sur 458 295 tests lancés en 2025 par les visiteurs du site, près de trois fois moins que l'an dernier (1 288 254). Le communiqué ne précise ni leur nombre par opérateur, ni la part réalisée en Wi-Fi ou en Ethernet. Les résultats par région, que l'étude dit avoir calculés, n'y figurent pas non plus. Rappelons également qu'il faut garder une certaine mesure, car un test de débit dépend largement de l'abonnement souscrit : plus les clients d'un opérateur ont des offres rapides, plus sa moyenne grimpe. Ce palmarès compare donc les offres au moins autant que les réseaux.